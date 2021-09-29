Kongre Üyelerine Tehditler Her Zamankinden Fazla

ABD Kongre Polisi’nin göreve yeni atanan başkanı 6 Ocak’ta düzenlenen baskının ardından Kongre üyelerine yönelik tehdidin her zamankinden fazla olduğu uyarısında bulundu.

Associated Press haber ajansına mülakat veren Kongre Polis Şefi Thomas Manger, kendi başlarına hareket ettikleri için ‘‘yalnız kurt’’ diye adlandırılan saldırganların eylem olasılığının da giderek arttığına dikkat çekti.

Manger, Kongre Polisi’nin Temsilciler Meclisi üyelereleri ve senatörlere yönelik her zamankinden fazla tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.2021 yılında Kongre üyelerine karşı yaklaşık 9 bin tehdidin bulunduğunu söyleyen Manger, bunların 4 bin 100’ünün yalnızca Ocak ile Mart ayları arasında geldiğini belirtti.

Manger, ‘‘Kongre üyelerine yönelik bugün gördüğümüz tehdit düzeyine daha önce hiç ulaşmamıştık. Koruma sağlama açısından daha çok işimiz var’’ diye konuştu.

Manger, teşkilatın Ocak ayındaki Kongre baskını sırasında saldırganları püskürtme konusunda hazırlıksız olduğu eleştirilerinin ardından, istihbarat toplamada yapılan değişiklikleri de övdü.

Yetkililer, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer aşırılık yanlılarının 6 Ocak’ta başkentte toplanabileceği ve şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri istihbaratını almıştı. Olayda çok sayıda polis memuru bu grupların şiddetine maruz kalmıştı.

Güvenlik yaklaşımında değişim

6 Ocak’ta yaşananlar Kongre Polisi’nin ve Washington’daki diğer güvenlik güçlerinin yaklaşımını değiştirdi. 6 Ocak’ta hapse atılanları desteklemek için aşırı sağcıların 18 Eylül’de başkentte düzenlediği gösteride alınan sıkı güvenlik önlemlerinin, bundan sonra yeni standart olması bekleniyor.

Manger, gösteri öncesinde Kongre binasının etrafına geçici bariyerler kurmanın ve destek kuvvet çağırmanın sağduyulu bir karar olduğunu söyledi; ancak önlemlerin her gösteri için bu şekilde olmayabileceğini de kaydetti. Manger bunun kararının alınan istihbarata ve gösterilerin şiddet potansiyeline göre verileceğini belirtti.

Thomas Manger, 2004 ile 2019 yılları arasında başkente komşu Maryland eyaletinin Montgomery ilçesinde ve daha önce de Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinde polis teşkilatlarına başkanlık etmişti. Bu görevler, Manger’ın başkentte güvenlik birimleri arasında tanınan bir isim olmasını sağladı.

Ocak ayındaki Kongre saldırı nedeniyle gelen eleştiriler sonrasında eski teşkilat başkanının görevinden ayrılması ile birlikte Temmuz ayında Kongre Polisi’nin başına geçen Manger’ın ilk sınavı 18 Eylül’deki gösteri oldu.

Manger, “Bir 6 Ocak’a daha izin veremeyeceğimiz bir durumdaydık ve teşkilatta kadın-erkek herkesin, ihtiyacımız olan kaynaklara, eğitime, ekipmana ve personele sahip olduğumuzu anlamalarını sağlamam gerekiyordu’’ diye konuştu.

18 Eylül’deki gösteride polisin sayısı göstericilerin sayısından çok daha fazlaydı. George W. Bush döneminin İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff hatalardan ders almanın ve hazırlıklı olmanın iyi polislik olduğunu söyledi; ‘‘Ölen ya da yaralanan olmadıysa çok polis olmasının ne zararı var’’ dedi.

Başvurular arttı

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve dönemin başkanı Donald Trump’ın hafife aldığı 6 Ocak baskınının ardından polis teşkilatına başvurularda artış yaşandı. Manger bu durumu 11 Eylül terör saldırılarının ardından polis ve itfaiye teşkilatlarına başvuruların patlamasına benzetti.

Kongre Polisi, yıllık yaklaşık 460 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Tüm Kongre üyeleri ve personeli de dahil olmak üzere Kongre arazisi ile bina içindekileri korumak için yaklaşık 2 bin 300 memur ve sivil, teşkilatta görev yapıyor.

6 Ocak’ta en az dokuz kişi Kongre binası ve bina civarında yapılan gösterilerde ve sonrasında hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri Temsilciler Meclisi salonuna girmeye çalışırken polis tarafından bina içinde vurulan bir kadındı. Olayı takip eden günlerde iki polis memuru intihar etmiş ve Brian Sicknick adlı memur göstericilerle yaşadığı arbededen saatler sonra hayatını kaybetmişti. Adli tıp Sicknick’in ülümünün ‘‘doğal nedenler’’den kaynaklandığı sonucuna varmıştı.

Başkent polisi bu yaz yaptığı açıklamada Kongre baskınında görev alan polislerden ikisinin daha intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.