Kongre ve Beyaz Saray’dan Karşılıklı Teşvik Paketi Suçlamaları

ABD Kongresi ve Beyaz Saray Corona virüsü salgını döneminde verilen işsizlik yardımının devamını sağlayacak yeni tasarı üzerinde henüz uzlaşmaya varamadı. Görüşmeler Cumartesi de sürecek. Taraflarsa anlaşmaya varılamamasından birbirini sorumlu tutuyor.

Beyaz Saray, salgın döneminde her eyaletin belirlediği işsizlik yardımına ek olarak sağlanan haftalık 600 dolar tutarındaki yardımın bir haftalığına geçici olarak uzatılmasını teklif etmişti. Ancak Nancy Pelosi düzenlediği basın toplantısında yalnızca anlaşma zemini yakalandığı durumda böyle bir adımın atılabileceğini, şu anda o noktada olmadıklarını söyledi.

Pelosi, Trump yönetiminin müzakerelerdeki tavrını, pazarlığın nasıl yapılması gerektiği konusunda kinayeli bir dil kullanarak eleştirdi. “İki şeyi unutmayalım. Pazarlık yaptığınız kişinin Amerikan halkı için bir şey istemesi lazım. Bir de yeterince iyi bir anlaşma olmadığında masadan kalkacağınızı bilmeleri gerek” şeklinde konuştu.

Görüşmeler devam edecek

Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar arasındaki görüşmelerin Cumartesi günü devam etmesi bekleniyor. Nancy Pelosi’nin Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ile görüşmesi öngörülüyor.

Pelosi bir takvim vermedi ancak Kongre ve Beyaz Saray’ın teşvik paketi tasarısı konusunda önünde sonunda anlaşma sağlayacağını söyledi. Corona virüsü sebebiyle yaşanan can kayıplarına ve artan vakalara da değinen Nancy Pelosi, “Gittikçe hızlanan bir yük treniyle karşı karşıyayız. Bu tren durdurulmalı” dedi.

Beyaz Saray yetkilileri ise Demokratlar’ı, Başkan Trump’ın takviye işsizlik yardımının geçici olarak uzatılması teklifini reddetmekle suçladı. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, “Kongre’deki Demokratlar’ın siyasette her zamanki halleri” sözleriyle anlaşmaya varılamamasından Demokratlar’ı sorumlu tuttu.