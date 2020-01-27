Kongre’deki demokratlardan Trump’ın seyahat yasağına karşı hamle

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Trump yönetimince aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen’in de bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirilmesinin üçüncü yıl dönümünde konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Seyahat yasağına karşı gelecek haftalarda yeni bir tasarı sunacaklarını belirten Pelosi, Trump’ın gelecekte, makul bir gerekçe sunmadığı ve Kongreye danışmadığı sürece benzer bir karar almasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Pelosi, şu ifadeleri kullandı:

“Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Trump’ın acımasız ve Amerikan olmayan seyahat yasağına karşı durmaktadır. Önümüzdeki haftalarda, Adalet Komitesi, göçmenlik sistemimizde dini ayrımcılığı yasaklamak ve başkanın bu tür önyargılı ve bağnaz kısıtlamalar uygulama yetkisini sınırlamak için ‘Yasağa Hayır Yasasını’ genel kurula getirecektir.”

Öte yandan, Trump yönetiminin geçen hafta, Asya ve Afrika’dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığı bildirilmiş, söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtilmişti.