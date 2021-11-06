Kongre’den 1 Trilyon Dolarlık Altyapı Paketine Onay

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, merkezci ve ilerici kanatlar arasındaki anlaşmazlığın aşılmasıyla 1 trilyon dolarlık altyapı paketini meclisten geçirdi. Daha önce Senato’da zaten onaylanan paket, Başkan Joe Biden’ın imzasının ardından yasalaşacak.

Otoyollar, geniş bant internet hizmeti ve diğer birçok altyapı alanına büyük miktarda yatırım yapılmasını içeren paket, Temsilciler Meclisi’nde 206’ya karşı 228 oyla kabul edildi. Bu gelişme, iç politika gündeminin ve kampanya vaatlerinin ağırlıklı bir kısmını oluşturan harcama tasarılarının Kongre’den geçirilmesi için aylardır çaba sergileyen Başkan Biden ve Demokratlar için önemli bir zafer niteliğinde.

Biden yönetimi şimdi bu pakete, Amerika’nın yolları, demiryolları ve diğer ulaştırma altyapısına ilişkin olarak ülke tarihindeki en kökten yenilemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Biden, paketin istihdam yaratacağı ve Amerika’nın rekabet gücünü arttıracağı sözünü vermişti.

Demokratlar’ın Kongre’den geçirtmeyi hedeflediği, Biden’ın en önemli iç politika ajandasının ikinci parçasıysa, sosyal güvencelerin geniş çapta genişletilmesi ve iklim değişikliğe mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren 1,75 trilyon dolarlık tasarı. “Ülkenin Daha İyi İnşası” adı verilen tasarı, ABD’deki sosyal güvencelerin 1960’dan bu yana en kapsamlı genişlemeden geçmesini öngörüyor ancak Cumhuriyetçiler’in yanı sıra Demokrat Parti’nin kendi içinde de tasarı konusunda tam bir birlik sağlanabilmiş değil.

Demokratlar iki tasarıyı da dün onaylamayı umuyordu ancak parti içindeki merkezci kanadın, Kongre Bütçe Ofisi’nden (CBO) tasarının maliyetiyle ilgili analiz talep etmesi ve bu sürecin haftalar sürebilecek olması nedeniyle ikinci tasarının oylaması ertelendi.

Kapalı kapılar ardında yapılan ve saatler süren toplantıların ardından bir grup merkezci Demokrat üye, partilerüstü CBO’nun tasarının maliyetinin Beyaz Saray’ın tahminleriyle uyuştuğunu tespit etmesi halinde 20 Kasım’a kadar tasarının oylamaya yeşil ışık yakacaklarının sözünü verdi.

1,75 trilyon dolarlık tasarı dün oylanamadı ancak zamanı geldiğinde hızlıca nihai oylamaya sunulmasını sağlamak için bir usül oylaması yapıldı ve 213’e karşı 221 oyla bunun önü açıldı.

Kongre’de gerilimli geçen gün, Demokratlar’ın kamuoyunca yakından takip edilen bazı eyaletlerde aldıkları seçim yenilgilerinin ertesinde geldi. Bu yenilgiler, partinin gelecek yıl Kongre’de çoğunluğu kaybedebileceği endişelerini arttırdı.

Altyapı paketi için yapılan oylamada Cumhuriyetçi Parti’den de 13 üye “evet” dedi.

Başkan Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Nesiller sonra insanlar geçmişe bakacak ve bugünün Amerika’nın 21’inci yüzyılın ekonomik rekabetini kazandığı gün olduğunu bilecek” ifadesini kullandı.

Senato’da Ağustos ayında 19 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle kabul edilen altyapı paketi, Amerika’nın yollarının, köprülerinin, havaalanlarının, deniz limanlarının ve demiryolu sistemlerinin dev boyutta bir yenilemeden geçmesini ve geniş bant internet hizmetinin genişletilmesini öngörüyor.

“Ülkeyi Daha İyi İnşa Et” adlı paketse, çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim, yaşlı bakımı, sağlık hizmetleri, reçeteli ilaç fiyatları ve göçmenlik gibi konularda da düzenlemeler içeriyor.

Ayrıca paketin, Biden’ın Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında ABD’nin sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine göre 2030 yılına kadar yarıya indirme taahhüdünün güvenilirliğini arttıracağı belirtiliyor.

Cumhuriyetçiler ise ikinci pakete toptan karşı çıkıyor, hükümetin bu derecede dahiliyetini arttırmasının işletmelere zarar vereceğini savunuyor. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Glenn Grothman, paketin çocuk bakımı ve okul öncesi eğitimle ilgili düzenlemelerini, “federal hükümetin çocukları yetiştirdiği Marksist” bir çaba olarak niteledi.