Kongre’den Otomobil Üreticilerine Yeni Kural

Kongre’nin otomobil üreticileri için getirdiği yeni kritere göre üreticiler sarhoş sürücüleri araç kullanmaktan uzak tutacak teknolojiyi bulmakla yükümlü olacak.

Başkan Joe Biden’ın imzalaması beklenen 1 trilyon dolarlık altyapı paketinde yer alan bir dizi yeni harcama kaleminden birini de yollarda meydana gelen ölümleri önlemek amacıyla otomobil güvenliğini arttırmak oluşturuyor.

Yasa kapsamında en erken 2026 yılından itibaren tüm yeni araçlarda alkollü sürücüleri durduracak izleme teknolojilerinin kullanılması yer alıyor.Önce Ulaştırma Bakanlığı’nın milyonlarca araca yerleştirilecek bu işe en uygun teknolojiyi tespit etmesi ve otomobil üreticilerine bu kritere uymak için zaman tanıması gerekiyor.

Yol güvenliğine 17 milyar dolar ayrılıyor

Yasa kapsamında yol güvenliğine yaklaşık 17 milyar dolar bütçe ayrılıyor. Eno Ulaştırma Merkezi’ne göre bu miktar, son yıllarda bu alanda yapılan en büyük yatırım. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg tasarıda yer alan yol güvenliği önlemleriyle bisiklet yollarının ve kalabalık otoyollar arasındaki yeşil alanların daha iyi korunacağını belirtti.

Geçen ay, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Dairesi (NTHSA), 2021’in ilk yarısında trafik kazalarında tahmini 20 bin 160 kişinin öldüğünü bildirmişti. Bu 2006’dan bu yana yılın ilk yarısında görülen en yüksek rakam oldu. Kurum, artışın arkasındaki nedenler arasında Corona virüsü pandemisi sırasında hız, alkollü araç kullanma ve emniyet kemeri takmamayı sıraladı.

ABD’de her yıl 10 bin kişi alkol nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybediyor. NTHSA’e göre alkollü kazalarda meydana gelen ölümler tüm trafik ölümlerinin yüzde 30’unu oluşturuyor.

Günümüzde alkollü araç kullanmaktan hüküm giyen bazı sürücüler için bir tüpe üfledikleri ve kanlarındaki alkol oranı yüksekse aracın çalışmasını önleyen alkol ölçer cihazların bağlı olduğu kontakt kilidi gibi teknolojiler mevcut. Altyapı paketi kapsamında ise yürürlüğe konacak teknolojinin ne olacağı belirtilmiyor, yalnızca bu teknolojinin “bir motorlu taşıt sürücüsünün performansını pasif bir şekilde izleyerek bu sürücünün alkollü olup olmadığını algılaması’’ gerektiği belirtiliyor.

Çocuk hatırlatıcısı ve acil fren uyarısı

Yasa ayrıca otomobil üreticilerinin, bir çocuk yanlışlıkla arka koltukta bırakılırsa ebeveynleri uyarmak için arka koltuk hatırlatıcıları kurmasını gerektiriyor. Bu uygulama NHTSA’in konuyla ilgili kurallarını tamamlamasından sonra 2025 yılına kadar yürürlüğe girebilecek. Kidsandcars.org’a göre, 1990’dan bu yana yaklaşık bin çocuk araçta sıcak çarpması yüzünden öldü.

Kongre kuruma ayrıca güvenlik standartlarını güncelleme, araçlara otomatik acil fren ve şerit ayrım uyarıları konulması çağrısı yaptı.

Araç üreticilerinin birçoğu eski Başkan Barack Obama yönetiminin son günlerinde gönüllü bir plan kapsamında gelecek yılın Eylül ayına kadar otomatik acil freni araçlarda standart hale getirme sözü vermişti.

Buttigieg Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında altyapı tasarısının faydalarını anlattı ve bakanlığın 5 milyar dolarlık ‘‘Herkes İçin Güvenli Caddeler ve Yollar’’ programını tanıttı. Program yayalar ve bisikletliler için daha güvenli yollar oluşturulmasını, trafik ölümlerinin sona ermesini, araçları yavaşlatacak döner kavşaklar kurulmasını, yeni bisiklet yolları inşa edilmesini, yaya kaldırımlarının genişletilmesini ve yolcuların toplu taşıma veya alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik edilmesini içeriyor.