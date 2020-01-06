Kongre’den Trump’ın Savaş Yetkilerini Sınırlama Hamlesi 

Amerika’da Demokrat Partili siyasetçiler, Kasım Süleymani’nin ölüm emrini Kongre’ye danışmadan veren Donald Trump’ın yetkilerini sınırlandırmak için adım atmaya hazırlanıyor.

Başkan Donald Trump’ın İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine karşı herhangi bir askeri misillemede bulunması durumda sert bir yanıt verileceğini söylemesi, hatta İran’ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerin vurulabileceği tehdidi hem dünyadan hem ABD kamuoyunda tartışma yarattı.

Tatil sonrası yeniden açılan Kongre’de de milletvekillerini önemli bir hafta bekliyor. Senato’daki Demokrat partili üst düzey iki isim Trump’ın Kasım Süleymani’nin öldürülme emrinin gerekçelerinin derhal ABD kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Kasım Süleymani operasyonunu “kışkırtıcı ve orantısız” olarak niteleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarına sınırlandırma getirecek bir karar tasarısını oylanacağını açıkladı. Pelosi, Trump’ın bu adımının Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Trump’ın Süleymani operasyonu emri Kongre’nin 48 saat içinde bilgilendirilmesini öngören Savaş Yetkileri Yasası gereklerini karşılıyor. Ancak gerekçelere dair belgeler gizli ve kamuoyuyla paylaşılmadı.

Benzer bir tasarının Kongre’nin üst kanadı Senato’ya da sunulması bekleniyor.

Trump yönetiminin operasyonla ilgili Kongre’yi bu hafta bilgilendirmesi bekleniyor.

Senato azınlık lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, New York Senatörü Robert Menendez, Başkan Trump’a yazdıkları mektupta, Cumartesi geç saatlerde Kongre’ye gönderilen Süleymani operasyonuyla ilgili belgelerin “Savaş Yetki Yasası” kapsamında yetersiz olduğunu belirtti.

Bazı Demokrat partililer Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu’yla ilgili uzun vadeli bir planı olmadığını düşünüyor.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine iç siyasetten yükselen tepkilere karşı Trump yönetimi, operasyonu savundu. Pompeo, İran’ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerinin vurulmasının BM tarafından kabul edilen savaş suçları kapsamına girdiği yönündeki soruları yanıtlamaktan kaçındı.