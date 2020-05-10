Kongreler Zoom’a, tatiller karavan ve villalara taşınacak

Yılın ilk 4 ayındaki fuar takvimleri ile sezonu şekillendiren sektörde, planlama döneminin pandemi ile geçmesinin ardından, sezonun ağır hijyen talepleri ile ilerlemesi bekleniyor. Ocak ayında 103 ülkeden 44 bini aşkın ziyaretçi ve 1000’e yakın katılımcı ile düzenlenen EMITT Turizm Fuarı’nın Direktörü Hacer Aydın, sektörün en iyi ihtimalle 20 milyon turist ağırlayabileceğini, gelirlerinde ise 15 milyar dolarlık bir düşüş yaşanabileceğine işaret etti.

AİLELERE ÖZEL ALANLAR

Yeni dönemde öne çıkacak trendleri hijyen, steril, bireye ya da ailelere veya gruplarına özel tatil alanları olarak sıralayan Hacer Aydın, “Tatil köylerinde ya da beş yıldızlı otellerde tatil yapma biçimi değişecek. Yani, büyük kalabalıklar yerini sosyal mesafenin korunduğu, tenha tatil alanlarına bırakırken, villa tipi gibi alanı belli alternatifler öne çıkacak.

İnsanlar yüzdükleri havuzu ya da tatil yaptığı alanı başkaları ile paylaşmamayı ya da daha az insanla belli mesafede paylaşmayı tercih edecek. ‘Her şey dahil’ seçeneği, eskisi gibi rağbet görmeyecek.

Kongre turizmi 2021’de ciddi anlamda etkilenecek. Konferanslar ya da kongreler Skype, Zoom gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenlerle de kamp ve karavan turizmlerinde artış yaşanacak” diye konuştu.

Klasik fuarlar dijitalle birlikte yol alacak

Turizm fuarlarında yapılan anlaşmaların çöpe gittiğini söyleyen Hacer Aydın, tur operatörlerinin korona öncesinde yapılan anlaşmalar için otellere verdikleri çekleri geri istediklerini belirtti.

Aydın, “Elbette oteller de bu çekleri ciro etmiş oldu” dedi. Fuarcılık sektöründe Covid-19 sonrası farklı yaklaşımların olacağını dile getiren Aydın, organizatörlerin altyapılarını online fuarların organizasyonuna yönelik olarak geliştirmeye başlayacağını belirtti.

Aydın, klasik anlamda düzenlenen fuarların ve dijital platformun etkinliklerinin yan yana, katılımcılara daha fazla faydanın sağlanabileceği bir şekilde birlikte yol alacağını kaydetti.