Kongre’nin Gündemi Yoğun 

Amerikan Kongresi, bir ay süreyle ara verdiği çalışmalarına geri döndü. Başkan Joe Biden’ın yapılması gerekenler listesi uzun ve Demokrat Kongre üyeleri de Başkan’ın iç politika gündemini bir an önce hayata geçirebilme çabasında.

Kongre üyeleri Washington’a geri döner dönmez yoğun bir gündemle karşı karşıya. Biden’ın iç politikadaki en önemli girişimi olarak yorumlanan 3,5 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketi başta olmak üzere, 1 trilyon dolarlık altyapı paketi, federal hükümet dairelerine ödenek akışını devam ettirecek tasarı, borçlanma tavanının arttırılması gibi başlıklar Kongre’nin önümüzdeki günlerde üzerinde çalışacağı konular olacak.

Bununla birlikte Kongre, bu maddelerin tartışmasına daha geçmeden mesaiyi Afganistan’la açtı. Amerika’nın Afganistan’dan çekilme sürecinin idaresini sert şekilde eleştiren her iki partiden Kongre üyeleri, hemen ilk gün Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi ve Senato’da gerilim dozu yüksek geçen oturumlarda ifade veren Blinken, eleştirilere yanıt vermeye çalışsa da kendi partisinden bile birçok Kongre üyesi ikna olmuş görünmedi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Bob Menendez, “ABD’nin çekilmesinin yürütülüş biçimi açıkça ve ölümlere neden olacak şekilde kusurlu. Bu komisyon, yönetimin Ocak ayında göreve başlamasından bu yana Afganistan’la ilgili almış olduğu kararlar hakkında tam bir izahat almayı bekliyor. Yaşananların hesabı verilmeli” dedi.

Komisyonun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör James Risch de, “Afganistan’daki bozgun kurumlar arası bir başarısızlık ve buraya bir tek sizin çıkıp gelmeniz üzücü. Komisyon başkanının sözlerine katılıyorum – bu çekilme rahatsız edici bir başarısızlıktı” dedi.

Antony Blinken ise Afgan hükümeti ve ordusunun bu kadar çabuk düşmesini hiç kimsenin beklemediğine işaret etti ve Afganistan’da daha fazla kalmanın bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

İç politikadaysa en öne çıkan gündem maddesi, Biden’ın başkanlığı sırasında imzasını atmak istediği en önemli icraat olarak görülen 3,5 trilyon dolarlık dev sosyal altyapı paketi.

Amerikan tarihinin tek başına en büyük harcama paketi olan paketle, eğitim, çocuk bakımı, sağlık sistemi ve iklim önlemlerinin de dahil olduğu birçok unsura kaynak aktarılıyor.

Amerika’nın yollarına, köprülerine, havaalanlarına kaynak aktaran daha küçük kapsamlı 1 trilyon dolarlık paket geçen ay Cumhuriyetçiler’in de yeterli oranda destek vermesi sayesinde Senato’dan geçmişti. Ancak Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokratlar, 3,5 trilyon paket Senato’da kabul edilip önlerine gelmeden diğer pakete de destek vermeyeceklerini belirtiyor.

Büyük paketle ilgili olaraksa Senato’da Demokrat Partili iki kritik isim, Joe Manchin ve Krysten Sinema’nın itirazları süreci belirsizliğe sokmuş durumda.

İki senatörle görüşen ve kişisel ikna çabası yürüten Başkan Joe Biden, hafta içinde pakete destek aramak için Colorado eyaletindeki yenilenebilir bir enerji laboratuvarını ziyaret etti.

Kongre için bir diğer önemli tarih de 30 Eylül. Bu tarihe kadar federal hükümet kurumlarına Kongre’den ödenek akışının devam etmesini sağlayacak tasarı geçmediği takdirde, Amerika kendisini tekrar hükümetin kapanması krizinin içinde bulacak.

Diğer bir potansiyel kriz konusu da ülkenin borçlanma tavanının yükseltilmesi. Ekim ayına kadar bu yapılamadığı takdirde federal hükümet, temerrüde düşme veya bazı federal faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına neden olabilecek bir mali krizle karşı karşıya kalabilecek.

Afganistan’dan gelen mültecilerin yerleştirilmesine ve doğal felaketler yaşayan bölgelere bütçe ayrılması konuları da yine Kongre’de gündeme gelecek diğer başlıklar arasında yer alıyor.

Bu arada Senato’da da Demokratlar yeni bir oy kullanma hakları tasarısı sundu. Daha önceki girişimlerinde başarısız olan Demokratlar bu sefer süreci ilerletme konusunda kararlı.