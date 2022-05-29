Konserde silahlı kavga! Mermi çocuğa isabet etti

Sakarya’da Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi ve seken kurşundan bir çocuk yaralanırken, iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivalinin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu sırada M.T. ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.’yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de üç yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi Kaynarca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E. F., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kısa sürede iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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