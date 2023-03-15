“Konteyner kent yok, çay, şeker, tuvalet yok, nerede bu 115 milyar TL”





CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Meclis Genel Kurulu’nda, bağış kampanyasında toplanan 115 milyar liranın nerede olduğunu sordu.

“FONDA TOPLANACAK KAYNAK BELİRLENEMEDİ”

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi üzerine konuşan Emecan, teklifin soru işaretleriyle dolu olduğunu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu sorulara yanıt alamadıklarını ve deprem felaketinin yaratmış olduğu yıkımın maliyetinin çeşitli kurumlar tarafından hesaplandığını ama buna rağmen fonda toplanacak kaynağın belirlenmediğini ifade etti.

“TUVALET YOK, BANYO YOK NEREDE BU 115 MİLYAR TL”

Bağış kampanyasında toplanan 115,1 milyar TL’nin de fona aktarılmayacağını belirten CHP’li Emecan’ın konuşması şöyle:

*Bağış kampanyasını biliyorsunuz, 115,1 milyar TL toplandı. Komisyonda sorulduğunda bu kaynağın da fona aktarılmayacağı, bugünkü yaşanan sıkıntılarla ilgili harcanacağı belirtildi. Daha önce deprem vergisi toplanmıştı 88 milyar TL, bunun ne olduğu da belli değil.

*Bütçenin içerisinde çeşitli giderler için harcandığı düşünülüyor. Bugün hâlâ deprem bölgesinde konteyner kentleri kuramadınız, bugün hâlâ çadırların eksikliğinden bahsediliyor. Hâlâ banyo, tuvalet yok, “Tuvalet getirdiler, tuvaletin suyu yok, elektriği yok.” diyorlar.

*Bölgeyi sel bastı, çadırkentleri sel bastı. Siz hâlâ konteyner kentleri bile kuramamışken bu konutları nasıl inşa edeceksiniz? İçişleri Bakanı da diyor ki: “Şeker lazım, çay lazım, kahvaltılık, terlik, eşofman lazım.”

*İçişleri Bakanı aslında acziyetinizi özetliyor ve aslında samimice bir itirafta bulunuyor. Peki, bu 115 milyar TL’ye ne oldu değerli arkadaşlar, nereye harcandı? Konteyner kent yok, çay, şeker, terlik yok, eşofman yok, tuvalet yok, banyo yok. Nerede bu 115 milyar TL? Bunun hesabını verin.

SÜLEYMAN SOYLU: ÇAY, ŞEKER İSTİYORUZ

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde AFAD’a ait lojistik merkezinin deposunda inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay-şeker istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik, eşofman ihtiyaçları var” ifadelerini kullanmıştı.