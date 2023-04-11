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11 Nisan 2023
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Kontrollü minare yıkımı faciayla son buldu…

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi’ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı.

Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi. Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert Köseoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Mert Köseoğlu

Mert Köseoğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Minarenin iş makinesinin üzerine düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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