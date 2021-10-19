Konut fiyatları daha artacak mı? İşte fiyatların en çok arttığı şehirler





Konut fiyatlarındaki artışlar bir süredir gündemimizde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler de bu artışları doğruladı. Konut Fiyat Endeksi raporunu incelediğimizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de artışların birbirine yakın seyrettiğini görüyoruz. En yüksek artış oranıyla dikkat çeken iller ise Aydın, Denizli ve Muğla. Peki bu artışlar ne anlama geliyor? Türkiye'de konut fiyatları artmaya devam edecek mi? Emlak Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ile konuştuk.