Konut fiyatlarında rekor zam

Merkez Bankası’nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında kırdığı rekordan sonra eylülde de rekor tazeledi. Ağustosta yıllık yüzde 33,4 artan endeks, eylülde yıllık yüzde 35,5 yükseldi. Yeni konutlarda yıllık artış yüzde 43,5 seviyesine kadar çıktı.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2021 Eylül’e ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, konuttaki rekor fiyat artışlarının sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, fiyatlar eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 35,51 yükseldi.

Yeni konutlarda yıllık artış yüzde 43,5 seviyesine kadar yükselirken, yeni olmayan konutlarda fiyat artışı yüzde 33,9 olarak kaydedildi. Eylülde konut fiyatlarında enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 13,3 oldu.

TCMB verilerine göre, söz konusu endeks 2021 Ağustos’ta da yıllık yüzde 33,4 artmış, bu oranla birlikte Konut Fiyat Endeksi’nin tarihindeki en yüksek artış kaydedilmişti.

İLK KEZ 5 BİN LİRAYI AŞTI

Diğer yandan, eylül ayında Türkiye’de konut metrekare fiyatları ilk kez 5 bin lirayı aştı. Ülke ortalaması olan bu fiyat, İstanbul’da ise 7 bin 500 lirayı aştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4, 3,2 ve 2 oranlarında artış gözlendiği belirtildi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 31 ve 34,8 yükseldi.

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