‘Konut satın alarak vatandaşlık kazanılmasının yolu kapatılmalı’

Konut ve barınma sorununun Türkiye’nin en büyük sorunları arasında olduğunu söyleyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; “Vatandaşımızın ev satın alma ve kiralama ihtiyacını gidermek amacıyla yabancılara sadece konut satın alarak vatandaşlık kazanılması yolunun kapatılması gerekmektedir” dedi.

İsmail AKIN

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 400 bin dolarlık konut satın alarak T.C. vatandaşı olan yabancılara vatandaşlık verilmemesi için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa bir fıkra eklenmesi için TBMM Başkanlığı’na Kanun teklifi verdi.

“YÖNETMELİK VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI YASALARA AYKIRI”

Bu kanunun 46. maddesi uyarınca “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” ifadesinin yer aldığını belirten Subaşı, “Buna göre 06 Nisan 2010 Tarihli ve 27544 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Kanunda sınırlı olarak belirlenen ‘Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması’ durumlarına ek olarak taşınmaz edinilmesi, sermaye yatırımı yapılması yoluyla vatandaşlık kazanılmasının yolu açılmış, Anayasa ve kanuna aykırı olarak yeni bir vatandaşlık kazanma yolu ihdas edilmiştir” dedi.

“KONUT VE BARINMA SORUNU VAR”

Giderek ağırlaşan ekonomik kriz, enflasyon ve alım gücünün düşmesi, emtia fiyatlarının artması karşısında, vatandaşlarımızın taşınmaz edinemez, kiralarını ödeyemez noktaya geldiğini dile getiren Hasan Subaşı, bir de örmek vererek şöyle devam etti:

“Örneğin, Antalya ilimizde, İngiliz, Ukraynalı, Rus ve Arap yabancıların ciddi miktarlarda taşınmaz edinmesi, yeni konut arzının kriz sebebiyle azalması nedeniyle, kendi vatandaşımız satın alacak hatta kiralayacak ev bulamamaktadır. Konut fiyatları 5 milyondan, ev kiraları 10 bin liradan başlamaktadır.

Ülkemizde taşınmaz satımına karşı olmamakla birlikte, ülkemizin bugün en büyük sorunu haline gelen konut ve barınma sorununu karşısında vatandaşımızın ev satın alma ve kiralama ihtiyacını gidermek amacıyla yabancılara sadece konut satın alarak vatandaşlık kazanılması yolunun kapatılması gerekmektedir.

Bu gerekçelerle, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenleme yapılarak, taşınmaz edinilmesi yoluyla vatandaşlık kazanılmayacağı hükmü ihdas edilmektedir”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de şöyle:

MADDE 1- 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. Maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir;

(3) Değeri ne olursa olsun istihdam ve üretim yaratmayan taşınmaz edinilmesi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılamaz.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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