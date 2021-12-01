Konut satışları da durdu: 2 milyon TL’den aşağı ev bulunamayacak

Türk lirasında görülen tarihi değer kayıpları sonrası ev sahipleri de fiyatlama yapamadığı için ilanlarını geri çekti. Bazıları kur zammını hemen yansıtarak yeniden satışa çıkarırken, bazıları ise hâlâ piyasada istikrar sağlanmasını bekliyor. Öte yandan, müteahhitlere göre gelecek sene ülke genelinde 2 milyon TL’den aşağı orta nitelikli bir daire bulunamayacak. Bu rakam İstanbul’da 3 milyon TL’yi bulacak.

Gamze BAL

Döviz kurunda yaşanan rekor artışlardan sonra fiyatlama yapılamadığı için satışları duran ürünlere satılık konutlar da eklendi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Kurdaki rekor artışlar sonrası ciddi bir panik oluştu. Çoğu ev sahibi fiyat belirleyemediği için ve ‘satsam yerine yenisini koyamam’ düşüncesiyle satışlarını durdurdu” dedi.

Yazıcı, bazı ev sahiplerinin evlerine kur zammı yaparak yeniden satışa çıkardığını söylerken; Keller Williams Cadde Gayrimenkul Danışmanı Burçak Sencer Çokgör ise, “Müşterilerimden hâlâ hesaplama yapamayan, yeni fiyatı bildiremeyen insanlar var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Süreç hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise, gelecek bir sene içinde satılık konut fiyatlarına yüzde 50-100 aralığında yeni bir zam geleceğini, orta nitelikli bir konutun ülke genelinde 2 milyon TL’ye, İstanbul’da ise 3 milyon TL’ye çıkacağını söyledi.

KUR ZAMMI HEMEN YANSIDI

Burçak Sencer Çokgör, geçen hafta Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarının ardından satılık ev fiyatlarında fiyatlamama yapılamamasıyla birlikte gayrimenkul piyasasında ciddi bir kriz hali oluştuğunu, ‘piyasanın kitlendiğine’ dikkat çekti.

Çokgör, “Konut fiyatları zaten stokların erimesi ve maliyetlerin yükselmesiyle artmıştı. Bunun üzerine bir de TL’deki sert değer kayıpları eklenince ciddi bir krize yol açtı. Ev sahipleri şu an ‘ilanları çekelim, bir iki hafta bakalım, önce bir istikrar sağlansın’ diye düşünüyor” dedi.

Kur zammının bazı ev fiyatlarına da hemen yansıdığına işaret eden Çokgör, “Konut fiyatlarına kurdaki artışın en az 3’te 2’si kadar artış yapıldı. 4 Kasım’dan bu yana ev fiyatlarını yüzde 30-35 artıran ev sahipleri oldu” diye konuştu.

‘ORTA NİTELİKLİ EVLER 3 MİLYON LİRAYI BULUR’

İMKON Başkanı Tellioğlu ise demir, çimento, cam, elektrik kabloları vb. gibi inşaat maliyetlerin son bir yıl içinde ortalama yüzde 200 arttığını söyleyerek, bunun konut fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Tellioğlu, “Son bir yılda konut fiyatları en az yüzde 50 artmıştı. Maliyetlerdeki ciddi artışlar nedeniyle önümüzdeki bir yıl içerisinde de yüzde 50-100 aralığında yeni zamlar gelecektir” dedi.

Buna göre, gelecek yıl orta nitelikli, sıfır bir dairenin ülke genelinde 2 milyon TL’ye, İstanbul’da ise 3 milyon TL’ye çıkacağına işaret eden Tellioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“150 metrekare bir konuta 50 metrekare de ek müştemilat ekleyin. Bunu kat karşılığı arsa payıyla yaptığınızda 400 metrekareye çıkar. Şu an birim fiyatlara göre ortalama konut maliyetleri 4 bin TL. 400 metrekare ile çarparsanız 1.6 milyon TL eder. Dolayısıyla orta nitelikli bir konutun gelecek sene 2 milyon liradan aşağı olmayacağını söyleyebilirim. Bu fiyat İstanbul’da 3 milyon lirayı bulur.”

Tellioğlu, hükümetten acil çözüm istediklerini belirterek, malzemede KDV’nin yüzde 8’e indirilmesini ve 150 metrekare altı konutlarda tapu harcının kaldırılmasını talep etti.

‘KONUT KRİZİ DAHA DA BÜYÜYECEK’

Cansel Turgut Yazıcı ise, Türkiye’de ev sahibi olmanın giderek daha da zorlaşacağını, konutta yaşanan krizin derinleşeceğini vurguladı.

Yazıcı, “Gayrimenkul fiyatlarını durdurmak önümüzdeki dönemde mümkün değil. Hatta gayrimenkul önümüzdeki dönemde güvenli bir araç haline gelebilir. Fiyat artışlarının duracağını sanmıyorum. Erişilebilir fiyattan konut üretimi de yok. Konut ediniminin daha zorlaşacağını, konut krizinin de daha büyüyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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