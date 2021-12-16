Konut zammı ekimde de rekor kırdı

Merkez Bankası’nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, konut fiyatlarındaki artışın ekim ayında da rekor kırdığını ortaya koydu. Eylül ayında yıllık yüzde 35,6 artarak rekor kıran endeks, ekimde yıllık yüzde 40 artarak rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre, 2021 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 5,5 artan KFE, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40, reel olarak ise yüzde 16,8 oranında arttı.

GEÇEN AY DA REKOR GELMİŞTİ

Ağustosta yıllık yüzde 33,4 artan endeks, eylülde de yıllık yüzde 35,5 yükselerek rekor kırmıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,1, 5,8 ve 5,7 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 38,7, 36,1 ve 40,2 oranlarında artış gösterdi.



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