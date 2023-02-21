Konutları yüzlerce kişiye mezar olmuştu, AKP’li müteahhit kaçtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi, Gaziantep’in özellikle 2 ilçesinde çok etkili oldu, yıkıma yol açtı. Bunlardan biri AKP’li Ökkeş Kavak’ın yönettiği Nurdağı Belediyesi’nin yine AKP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CCK İnşaatın, ilçenin çeşitli semtlerinde yaptığı 6 site çöktü.

Bu sitelerin enkazı altında kalan ve aralarında Yunus Kaya’nın yakınlarının da bulunduğu 300’ün üzerinde can kaybı yaşandı, çok sayıda da yaralı var. Kaya’nın Nurdağı’nın AKP’li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın yakınlarına ait olan Kavak İnşaat ile yapı ortağı olduğu lüks siteler yaptığı da belirlendi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan (solda) ve Yunus Kaya (ortada)

YAKALAMA KARARI ÇIKTI AMA KAÇTI

Gaziantep’te inşaat, akaryakıt, eğitim ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nurdağı Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi olan Yunus Kaya’nın yaptığı binalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi üzerine vatandaşların günlerden bu yana gözaltına alınması yolunda paylaşımlar yaptığı, ancak dün hakkında arama kararı çıkarılan Yunus Kaya’nın kaçtığı anlaşıldı.

MHP MİLLETVEKİLİ KİMİ KASTETTİ?

Konuyla ilgili bir başka tartışmanın pimini ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay çekti. Atay, sosyal Medya hesabından “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı’nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum” paylaşımı yaptı.

Atay, tweetinde kastettiği siyasetçinin kim olduğuyla ilgili olarak SÖZCÜ’nün yönelttiği soruyu, “İsim vermem. Zaten kimin, kiminle birlikte oluğunu herkes biliyor. Benim derdim suçluların ve arkasındakilerin gerekli cezayı görmesi” şekline yanıtladı.

O SİYASETÇİ ŞAMİL TAYYAR MI

MHP Milletvekili Atay’ın isim vermediği ünlü siyasetçinin AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar olduğu ileri sürüldü. Çöken binalarında en az 300 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya’nın sosyal medya hesaplarında Tayyar ile birlikte çekilmiş fotoğraf ve paylaşım olması dikkat çekti.

Kaya’nın ayrıca, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile de fotoğraf ve paylaşımlarının bulunması dikkat çekti. Bunun yanı sıra kaçak müteahhittin sosyal medya hesabından “abim” dediği Nurdağı Belediye Başkanı AKP’li Ökkeş Kavak ile yakınlıklarını gösteren paylaşımlar bulunuyor.

O SİTELER NİYE ÇÖKTÜ?

Yunus Kaya’nın Yönetim Kurlu Başkanı olduğu şirketin, en fazla insanın yaşamını yitirdiği iki siteden CCK Yaşam Konutlarını Ocak 2020’de, Yunus Kaya Apartmanı ise Bahçelievler Mahallesi’nde 2016 yılında hizmete soktuğu belirlendi.

Depremle ilgili olarak bölgede incelemelerde bulunan çeşitli üniversitelerin inşaat mühendisliklerinde görevli akademisyenler Yunus Kaya’nın binasının çökmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Binanın yükünü taşıyan elemanlar, yani kolonların yedeklemesi yok. Depremde hasar gören kolonun yükünü aktarabileceği baka bir mekanizma yok. Dolayısıyla, burada muhtemelen projesinden, tasarımından uygulamasından denetimine kadar büyük eksiklikler görünüyor.

Denetleme olmadığında da, ufak tefek de olsa malzemeden kaçırma kötü işçilik, kötü beton kalitesi ya da çeşitli uygunsuzluklar çok kolay bir şekilde bir yıkıma neden oluyor. Bizim için hasar olarak gördüğümüz sütunlar, kirişler.

Burada esas olarak taşıyıcı elemanlar, sütunlar, kolonlarla eksiklikler görülüyor. Bazı sütunların her katta devam etmediği görünüyor. Zemin kattan itibaren yukarı devam eden sütunlar yukarı katlarda görünmemiş. Bu da yıkımı tetiklemiş.”