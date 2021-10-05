Konutta yaşanan kriz nakliyecileri vurdu

Satılık ve kiralık ev fiyatlarının artışıyla emlak piyasası durgunluğa girerken, evden eve nakliye sektörü de durumdan olumsuz etkilendi. Yaz döneminde taşınmalar yüzde 40 azaldı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

İstanbul başta olmak üzere kiralık ve satılık konut fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte taşınmalar da neredeyse durma noktasına geldi. Bu durumdan en fazla etkilenen sektör ise evden eve nakliye oldu. En fazla taşınmanın olduğu yaz aylarında işlerinin yüzde 40 düştüğünü söyleyen Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği Onursal Başkanı Davut Ukan, sadece konut fiyatlarının değil, boya, emlakçı komisyonu gibi bedellerin de vatandaşı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Taşınma işlerinin genellikle 15 Mayıs-15 Ekim arasında yoğunlaştığını ifade eden Ukan, öğrenciler, memur atamaları ve evliliklerle şehir içi ve şehirlerarası nakliyenin yapıldığını kaydetti. Bu yaz döneminde şehirlerarası taşınmaların devam ettiğini anlatan Ukan, pandemi nedeniyle maddi durumu iyi olan ve emeklilerin şehir dışına yönelik hareketlerinin sürdüğünü dile getirdi.

MASRAFLAR ARTTI

Sadece kira fiyatlarının vatandaşı etkilemediğini, diğer giderlerin de büyük yük oluşturduğunu ifade eden Ukan, “Bir veya iki kira depozito, emlakçı komisyonu, nakliye masrafı, boya badana işleri ile su, elektrik ve doğalgaz güvence bedelleri ciddi miktarda artmış durumda. Geçen yıl 10 bin TL civarında olan taşınma masrafı şu anda 20-25 bin liralara ulaştı” dedi.

Evden eve nakliye sektörünün bu dönemden olumsuz etkilendiğini belirten Ukan, bant, pat pat plastik ve koli gibi malzemelerin 1 yılda fiyatlarının en az 2-3 kat arttığına değinerek, kendilerine MTV ve SGK prim desteği verilmesini talep etti.

Şirketler denetlenmiyor vatandaş mağdur oluyor

Evden eve nakliye sektöründe kayıt dışılığın ciddi bir problem olduğunu ifade eden Davut Ukan, şirketler denetlenmediği ve herhangi bir sorumluluk yüklenmedikleri için vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti. En sık duyulan şikayetlerin eşya hasarı ve hırsızlık olduğunu anlatan Ukan, vatandaşları da bu noktada uyardı. Ukan, evden eve nakliyede mutlaka K3 belgesine sahip kayıtlı şirketlerle çalışılması gerektiğini de ifade etti.