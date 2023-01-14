Konutunuzda bir ateş yanıyor lakin söndüremiyorsunuz

Evladı madde bağımlısı olan bir anne 15 yıldır yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Leyla Yağanoğlu “Bağımlı anneleriçocuğunun odasını dinler, sesini duyduğunda ‘Çok şükür yaşıyor’ der” dedi.

Uyuşturucu belası Türkiye’nin önemli sorunlarından biri… Resmi kaynaklara göre 15 yaş üzeri uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3 civarında. CHP’li Veli Ağbaba’nın Meclis’e sunduğu soru önergesine göre ise Türkiye 10 milyona yakın uyuşturucu bağımlısı var. Buna göre Türkiye, Avrupa ve dünyada nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanılan ülkeler arasında yer alıyor. Geçmişte uyuşturucu kullanıp bırakan bir kadın ve evladı bağımlı olan bir anne ile konuştuk…

HASTALANDIĞINI DÜŞÜNDÜM

Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Leyla Yağanoğlu’nun oğlu, bir bağımlı. Oğlunun madde kullandığını nasıl öğrendiğini ve neler hissettiğini sordum, anlattı:

– İnanmadım. Oğlum başka bir kentte üniversiteye başlamıştı. Elektrik mühendisi olup gelecek diye beklerken çıkıp geldi. Gittiğinde 85 kilo olan oğlum, 6 ay sonra zayıflamış halde döndü. Aileden ilk defa uzağa gittiği için hastalandığını düşündük.

– “Okumayacağım” dediğinde sebebini sordum. Cevabı, Rahatsızım, uyuyacağım” oldu. Titriyordu, meğer kriz geçiriyormuş. Bana bir ilaç ismi söyledi, acil almamı istedi. İlacın ne olduğunu eczacı yakınımdan öğrendim. Aynı gün AMATEM’e (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) götürdüm. Yüksek derecede uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Dayanamadım, bayıldım.

GÖZ BEBEKLERİNE BAKIN

– Oğlumun bağımlılığını 2007’de öğrendim, 2022’deyiz ve mücadelemiz devam ediyor. Basit bir hastalık gibi geçecek diye düşündük. Hayatımızın geri kalan kısmının akışını tamamen değiştirip bizi buralara getireceğini bilemezdim. Evinizde bir ateş yanıyor ve siz onu söndüremiyorsunuz her an her şeye gebe yaşıyorsunuz.

– Bağımlı anneleri çocuklarının odasını dinler, öldü mü yaşıyor mu diye. İçeriden ses duyduğunda ‘Çok şükür yaşıyor’ der. O saatte evladı uyuşturucu kullanıyordur.

– Akşamları aile birlikte masaya otursun, sohbet edilsin. Çocuklarınıza sarılın, koklayın. Ne koktuğunu anlamaya çalışın. Göz bebeklerine bakın. Farklılık gözlemlerseniz büyüklük, küçüklük, kızarıklık, gözaltında çökmeler, kilosunda artış veya düşüşler, yeme alışkanlığının değişmesi. Dikkat edin. Çocuğunuz göz damlasıyla dolaşıyorsa dikkat edin.

15 yıldır evladı için mücadele veren Leyla Yağanoğlu ve eski bir bağımlı olan Derya Şaşmaz yaşadıklarını, mücadelelerini Saygı Öztürk’e anlattı.

Evladınızı, anneyi, babayı gözünüz görmüyor bile

Ak Hayatlar Derneği’nin kurucusu Derya Şaşmaz, eski bir uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucu ile üniversiteyi kazanıp gittiği Hatay’da tanıştı. Bilmediği bir şehirde, bilmediği bir ortamdaydı. Sigara bile kullanmayan Şaşmaz, kendini madde kullanan arkadaş grubunun içinde buldu. Derya Şaşmaz, sonrasını anlattı:

– Barda arkadaşlarım hap alıyor ve çok eğleniyorlardı. ‘Ben de onlar gibi içki içiyorum ama onlar kadar eğlenemiyorum’ diye düşündüm. Birisinde hap gördüm. Ne olduğunu sorduğumda ağrı kesici olduğunu söyledi. Başımın ağrıdığını söyledim ve verdiği hapı içtim. Böyle başladı. Özenti sonucu uyuşturucuya, sigaraya, alkole ve madde almaya başladım.

HİÇBİR HAYATINIZ OLMAZ

– Uyuşturucu kullandığınız zaman kesinlikle bir hayatınız olmuyor. Evladınızı, anne, babayı, üniversiteyi gözünüz görmüyor. Sadece bir madde alıp rahatlama derdine düşüyorsunuz. Ben başka maddelere geçiş yaptığımda sona yaklaştığımın farkında değildim. Kilo kaybı, agresiflik, okulda kavga, şiddet. Belli bir süre kullandıktan sonra maddeyi normal davranabilmek için ağrılarınız gitsin diye kullanıyorsunuz zaten.

– Hiç unutmuyorum, dans ederken ayak bileğim kırılmıştı. Fark etmeden dansa devam etmiştim. Ertesi gün bacağım ayak bileğimden diz kapağına kadar şişmiş durumdaydı. Acısını uyuşturucunun etkisi geçtiğinde anladım. Doktor ayağımı alçıya alırken bile madde almaya devam ediyordum.

24 SAAT AĞLARDIM

– Binin üzerinde yasaklı uyarıcı madde var. Bunlara sosyal medya aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bağımlı uyuyamaz. Kalktığında bu maddeyi nereden alacağını düşünür. Hiç uyku yok, açlık hissetmiyorsunuz. Ne yaptığınızı, ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. 24 saat uyumadan kesintisiz ağladığımı bilirim.

– Ben uzun yıllardır uyuşturucu kullanmıyorum. Ama dönem dönem benim de aşerdiğim zamanlar oluyor. Kendimi nasıl durdurmam gerektiğini bildiğim için bunu durdurabiliyorum. O an yapmam gerekenleri yapıyorum. Ama dikkat etmeyip kendimi koruyamazsam tekrar uyuşturucu kullanımında aktif hale gelirim. Bu tüm bağımlılar için geçerli…