Konya Havzası’da 42 kuş türü artık yok

İklim değişikliği, yanlış sulama ve yapılan barajlar KOP Havzası’nda (Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray) 42 göçmen kuş türünün 20 yılda yok olduğunu ortaya çıkardı.

Meclis İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’na bilgi veren ODTÜ Ekosistem Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Meryem Beklioğlu, 2000 ile 2020 yılında yapılan araştırma sonucu açıkladı ve “42 kuş çeşidi artık yok” dedi. Konya’da kuyu suyunun yıllık ortalama 1-2 metre düşüş gösterdiğini belirten Beklioğlu, “Son kırk yılda su seviyesi 40 metre düşmüş durumda ve belki de biz fosil suyu kullanmaya başladık” dedi.

Konya Kapalı Havzası’ndaki değişimi hayvan türleri ile anlatan Beklioğlu, şunları söyledi: “Hotamış Sazlığı, Ereğli Sazlığı’nın olduğu yer tamamen kuruduğu için buralardaki kuş kaybı çok daha fazla. 2000 yılından bu zamana kadar 42 tane kuş türü artık yok. Birçok balık türlerinin de yüzde 60’ı tehlike altında.”