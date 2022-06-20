Konya, Karaman ve Aksaray’da 139 adet taşınmaz kiraya verilecek

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde bulunan 139 gayrimenkulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gayrimenkuller sözleşme tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK tarafından belirlenen TÜFE oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak.

Gayrimenkullerin ihalesi 28 Haziran 2022 günü saat 10.00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

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