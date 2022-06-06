Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Alaturka Online
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Konya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

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