KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,875-1,961 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,045
|2,066
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,875
|1,961
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,891
|1,891
|Ekmeklik diğer buğday
|1,830
|1,933
|Düşük vasıflı buğday
|1,851
|1,960
|ARPALAR
|Arpalar
|1,387
|1,397
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,471
|1,484
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,504
|8,115
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