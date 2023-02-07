Konya’da 12 saattir yollar kapalı! Deprem yardımları yolda kaldı





Konya’da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle çevre illere ulaşım sağlayan yollar kapandı. Dün geceden beri kapalı olan yollar aradan geçen 12 saate rağmen açılamadı.

YOLLARDAKİ SON DURUM

Konya Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe İstasyon Amirlikleri ekiplerinden alınan bilgilere göre; yollar son durum şu şekilde:

-Konya -Seydişehir yolu her iki istikamette küçük araçlara açık Seydişehir –Antalya tüm araçlara trafiğe kapalı

-Konya- Beyşehir yolu her iki istikamette sadece çekici türü araçlara kapalı.

-Konya -Adana yolu her iki istikamette tüm araçlara trafiğe kapalı

-Konya- Aksaray yolu her iki istikamette tüm araçlara trafiğe kapalı

-Konya -Ankara yolu her iki istikamette bütün araçlara trafiğe kapalı

-Konya- Afyon yolu her iki istikamette tüm araçlara trafiğe kapalı.

-Konya -Karaman yolu Karaman istikameti tüm araçlara kapalı, Karaman’dan Konya’ya sadece çekici araçlara kapalı

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ YOLDA KALDI

Konya’yı çevre 5 ile bağlayan yolların kapanması nedeniyle deprem bölgesine gitmek isteyen arama kurtarma ekipleri ve yardımlar yolda kaldı.

Dün gece yoldan kalan vatandaşlar, okullar ve spor salonları ve sosyal tesislerde misafir edildi.

“YARDIM TIRLARI BEKLETİLİYOR”

-Yoldan kalan birçok vatandaş ise seslerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmaya çalıştı.

-Vatandaşlardan bazılarının yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

-Konya yolundayız. Erzak için gelen TIR’lar arama kurtarma ekipleri, yardım ekipleri sabahın erken saatlerinden beri bekletiliyor. Yol kapalı veya geçişe izin verilmiyor. bilmiyoruz!

-İzmir’den AFAD ekipleri olarak uçak ile gidecektik hava muhalefeti yüzünden iptal oldu. Karayoluyla çıktık saat 12 gibi halen Konya’dayiz. Yollar berbat durumda tipi var. Deprem bölgesinde yakınları olanlar da bu havada acele edince yollarda çok sayıda kaza var gidemiyoruz

-Batıdan depremzedelere gidecek karayolu yardımları Konya’dan geçmesi lazım ama saatlerdir Konya’nın çevre illerine tüm yollar kar ve tipi nedeni ile kapalı. Yetkilileri acil müdahaleye çağırıyoruz.

-Hatay’a gitmek üzere yoldayız. Konya yolunda 5 saat bekletildi otobüs, kar yağışı, kaza ,tipi sebebiyle. Bir kilometre yolu dört saatte gittik. Su an yol boş ama ne bir kar temizleme aracı gördük ne bir şey.

-Konya yolu kapandı. Yola devam edemiyoruz. Tipi çok fazla, dışarıda arabaları ve klimaları bozulanlar var. Bir an önce destek verilmesi gerekiyor. Yollar açılmalı…