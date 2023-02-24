Konya’da 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Konya’da korkutan bir deprem oldu.

Ereğli’de saat 17.01’de olan depremin 4.3 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtildi. AFAD’ın verilerine göre yerin 7.05 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Niğde’nin Bor ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER