Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu işitme engelli genç cinayete kurban gitmiş

KONYA (AA) – Konya'da ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli gencin, alacak meselesi nedeniyle arkadaşları tarafından öldürülerek dere yatağına atıldığı ortaya çıktı.

Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın (26) ailesi, dün gece eve gelmeyen oğullarının bulunması için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp gencin son olarak kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K. (26) ile görüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularında, alacak meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını, Kızıltaş'ı bıçaklayarak cesedini Arastoras mevkisindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında cesedin olduğu yere götürülen şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Kızıltaş'ın dere yatağında bulunan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.