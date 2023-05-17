Konya’da AKP erirken oyunu arttıran tek parti CHP oldu

Geçen aralık ayında CHP Konya İl Başkanlığı görevinden istifa eden ve partisi tarafından Konya’dan 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Barış Bektaş, kesin olmayan sonuçlara göre vekil seçildi. Partisinin İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Barış Bektaş, değerlendirmelerde bulundu.

“OYUMUZ YÜZDE 45 ARTTI”

14 Mayıs seçimlerinde Konya’da oyunu artıran tek partinin CHP olduğunu ifade eden Bektaş şunları söyledi:

“Konyalılara şahsım ve partimiz adına teşekkürü borç biliyorum. Konya özelinde değerlendirmeleri yapmak maksadıyla toplandık. Rakamları gördünüz, yeni vekil çıkartan bir parti dışında oyunu hem yüzde hem de sayı olarak açık ara en çok arttıran parti olduk Konya’da. Bunda, sırası ne olursa olsun sahadan bir gün bile ayrı durmayan adaylarımızın büyük katkısı var. Sahada rekabete uygun bir manzara göremedik, biz vaatlerimizi anlatmakta belki normal koşullarda daha başarılı olabilecekken milli duygularımızın, ortak değerlerimizin, kutsal din duygularımızın biz set gibi bize kurgulandığını, önümüze çıkarıldığını gördük. Böyle bir anti propaganda, yıllara dayanan karşı propagandaya rağmen, güzel bir süreç yürüttük. Yurt dışı oyları dahil 2018’de 130 bin oyumuz vardı. Şimdi 200 bin oldu bu oyumuz. Yani yüzde 54 civarında arttı. Oransal olarak da yüzde 9.4’ten 13.8’e çıktı. Orada da yüzde 45 civarında oransal olarak bir artış söz konusu. Yani Türkiye’nin hiçbir yerinde yakalanmayan bir oran. Bu nedenle Konyalılara özellikle teşekkür ediyorum.”

“2. TURDA İKTİDAR VEKİLİ OLACAĞIZ”

“İkinci tur için konuşmak icap ederse biz ikinci turdan da umutluyuz” diyen Barış Bektaş şöyle konuştu:

“Konya’da bir daha farklılık gerçekleşeceğini, yüzde 24 olan teveccühünde daha yukarılara çıkacağını, Genel Başkana olan katkının daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Konyalıların, bize dayatılan kimlik siyasetine, inançsal değer yargıları üzerinden bakışa son vereceklerini düşünüyorum. Yani sayın Genel Başkanımızın bu halkçı tavrına, halk için yapmak istediklerini takip etmeye, özellikle biz milletvekili olarak Konya için elimizden geleni yapacağımıza söz verirken, ikinci turda iktidar milletvekili olacağımız inancıyla da bunu söyleyebiliyoruz. Konya’nın bir siyasinin farkında olmadığı kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun farkında olduğunu biliyoruz. Buralarla ilgili ciddi raporlamalarımızı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz.”

AKP KONYA’DA YAKLAŞIK YÜZDE 12 OY KAYBETTİ

Öte yandan AKP, kendisi için oy deposu olarak nitelendirilen Konya’da, 2018 seçimlerine göre yaklaşık yüzde 12 oy kaybetti. AKP 2018 seçimlerinde yüzde 59,5 oy alıp meclise 10 milletvekili gönderirken 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.9 oy alarak meclise 9 vekil gönderebildi. CHP ise 2018 seçimlerinde yüzde 9.7 oy alırken 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 13.6 oy aldı ve meclise 2 vekil gönderdi.