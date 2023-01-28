Konya’da belediyeler Şivlilik kutlaması için milyonları gözden çıkardı

Konya’da üç ayların ilk gününde yapılan Şivlilik kutlaması hediyeleri için Konya Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim 2022’de ihaleye çıkarak Şivlilik hediyesi satın alacağını duyurdu. İhale sonucunda 17 Kasım 2022’de Konya Bilim ve Teknoloji Şirketi ile 32 milyon 498 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Hediyeler arasında 200 bin tane bilim seti, 200 bin tane gıda set, 200 bin tane etkinlik kitabı, 200 bin tane de atölye seti yer aldı. Bilim setinde Hama boncuk oyunu, kalp tangram oyunu, snake yüzükler oyunu, yüzük sıralama oyunu, altıgen taş eşleştirme oyunu yer alırken, atölye setinde ise oyun hamuru, yaylı makas, keçeli kalem gibi ürünler bulunuyor.

AKP’li Konya Selçuklu Belediyesi ise Şivlilik Çocuk Bayramı kutlaması organizasyonu için ihale yaptı. 25-29 Ocak tarihlerindeki organizasyon için 3 Ocak’ta düzenlenen ihaleyi 23 Ocak 2023’te 16 milyon 749 bin TL’ye Firuzen Oto Kiralama, Turizm şirketi kazandı. Organizasyon kapsamında alan düzenleme, dekor, tanıtım filmi, animasyon tasarımlarının yanı sıra çocuklara boyama kitabı ve seti, fener, gofret ve defter hediye edileceği belirtildi.