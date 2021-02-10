Konya’da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir’den gelen bir akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede bu gece 00.00’da başlayan karantina, 16 Şubat 00.00’da sona erecek. (DHA)

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