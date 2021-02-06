Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
-

KONYA (AA) – Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı tarih ve yerlerde meydana gelen 8 bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayı çözülerek 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 7 adet bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?