Konya’da eylem yapan çiftçilere kamu davası

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, bu yıl yeterli miktarda yağış alamadı. Özellikle Karatay bölgesindeki bazı köylerde tarımsal sulama problemleri yaşanırken, Beyşehir ve Suğla Gölü’nden yeteri kadar su salımı gerçekleştirilemedi. Kuraklıktan dolayı ekili arazilerini sulayamayan çiftçilerin ekinleri tarlada yandı.

Köylerine kanallardan su getirilmeyen Karatay ilçesine bağlı İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi çiftçileri 31 Mayıs tarihinde Konya-Adana kara yolunu traktörleriyle trafiğe kapatmıştı…

AKP’Lİ VEKİLİ İSTİFAYA DAVET ETMİŞLERDİ

Yaptıkları eylemde AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı’yı istifaya davet eden çiftçiler, “Oturduğun yerden maaş almakla bu işler olmuyor. Burada çiftçi yanmış. Kuşlar kurtlar susuz. Ben sabah kuyumdan kuşlara ve köpeklere su veriyorum. Ovakavağı Köyünde doğup büyüdüm ve burada gömüleceğim. Biz topraksız yapamayız. Konya AK Parti Milletvekili Süleyman Samancı’nın istifa etmesi lazım. Bu ovanın kaderiyle bir vekil oynayamaz. Gülay Samancı bize 15-20 bin metreküp su vermiyor” diyerek sitemde bulunmuştu.

İFADELERİ ALINDI

Konuyla ilgili harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı eyleme katılan çiftçilerin isimlerini belirleyerek haklarında kamu davası açmak için ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

“ÇİFTÇİYE KORKU SALIP, GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENİYOR”

250’inin üzerinde çiftçinin ifadeye çağrıldığını ifade eden Karatay Ziraat Odası’nın eski başkanı Lütfi Topbaş, açılacak olan kamu davası ile çiftçiye gözdağı verilmek istendiğini söyledi.

Çiftçilerin demokratik bir hakkını kullanarak sesini duyurmaya çalıştığını söyleyen Topbaş, şöyle konuştu:

* O gün çiftçinin yaptığı eylemde ben de vardım. Ben eylemde bir konuşma yaparak hem Konya Valimize hem de siyasilere çağrıda bulunarak, yanımıza gelerek çiftçileri dinlemesini söyledim. Sonra yanımıza Kaymakam bey geldi ve siyasilerin de bizimle görüşmeye geleceğini söylediler. Biz de bu sözün ardından eylemi sonlandırdık.

* Geçtiğimiz günlerde de beni jandarma aradı ve gerçekleştirilen eyleme ilişkin ifadeye çağrıldım. Burada açılacak olan kamu davası ile çiftçiye korku salıp, gözdağı verilmek isteniyor. Çiftçi demokratik hakkını kullanıp, elbette hakkını arayacak.

* Siyasiler susuyor, STK’lar sahip çıkmıyorsa çiftçi de burada demokratik hakkını kullanır. Eğer burada çiftçilere bir ceza verilirse bu önümüzdeki yılların çok daha korkutucu olacağını gösterir. Korku üzerine kurulan bir sistem inşa ediliyor anlamına gelir.

“HERKES SUSSUN İSTİYORLAR”

Çiftçilere kamu davası açılmasına tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise şöyle konuştu:

* Başından beri Konya Ovası’nın en temel sorunun su olduğunu her yerde haykırdık ama iktidar her işinde olduğu gibi maalesef buna da kulaklarını tıkadı. Bu yıl yaşanan kuraklıkta zaten zor durumda olan çiftçinin ekinleri tarlada kurudu. Çiftçi de sesini duyurmak için demokratik bir şekilde hakkını aradı.

* Biz de o süreçte çiftçimizin yanındaydık ve eylemden sonra yanlarına giderek sorunlarını dinledim. İktidardan kimse çiftçilerin sorunlarıyla ilgili görüşmeye bile gitmedi. Şimdi bu çiftçilerimize kamu davası açılacak. Ülkede kimse haklı bir talebi dile getirmesin, herkes sussun istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çiftçimizin daima yanında durduk, yanlarında mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz.

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