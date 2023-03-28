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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKonya'da gençler kafeyi ziyarete gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kahve ısmarladı!

Konya’da gençler kafeyi ziyarete gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kahve ısmarladı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Konya’da gençler kafeyi ziyarete gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kahve ısmarladı!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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