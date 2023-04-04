Konya’da kadın cinayeti: Eşini sokak ortasında katletti

Olay Konya’nın Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Büyükkum Köprü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yılmaz Gürpe (33) yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir turizm firmasında şoför olarak çalıştığı Antalya’dan ayrılarak uzun zaman önce Konya’ya geldi. Yılmaz Gürpe, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Eski Garaj civarında, birçok suç kaydı ve kendisi gibi Konyalı olduğu öğrenilen eşi Ebru Gürpe (34) ile karşılaştı.

EŞİNİ SİLAHLA VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Görgü tanıklarından öğrenilen ilk bilgiye göre, ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma esnasında belinden silahını çıkaran Yılmaz Gürpe, eşi Ebru Gürpe’ye ateş etti. Şüpheli olay yerinden bir araçla uzaklaşırken, kanlar içinde kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Yılmaz Gürpe’nin daha önceden hırsızlık, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Yılmaz Gürpe gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.