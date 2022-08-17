Konya’da konserde herkes bir anda buz kesti: Konya uyan artık, AK Parti’ye oy verme!

Konya’da düzenlenen ve organizasyon bakımından birçok fiyaskonun yaşandığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ‘İz Bırakan Ezgiler’ konserinde herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Bir anda sahneye fırlayan bir genç, mikrofonu kaparak, “Konya, uyan artık AK Parti’ye oy verme” diye bağırdı.

Müslüm EVCİ

5’inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ‘İz Bırakan Ezgiler’ konseri, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirildi.

“GECEYİ MUHTEŞEM KILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konsere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 ezgi sanatçısının katıldığı konserde, sahneye davet edildi.

Burada konsere katılan vatandaşlara seslenen Kasapoğlu, “Konya 2022’nin en güzel gecelerinden birini yaşıyor, ‘İz Bırakan Ezgiler’, iz bırakan sanatçılarla birlikte hamd olsun. Birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımıza hem bakanlığımız adına hem sizler adına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de bu geceyi muhteşem kıldığınız için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah sizlerle bu gönül buluşmalarımıza gerek Konya’mızda gerekse diğer illerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konsere katılan 12 sanatçıyla birlikte sahnede ezgi seslendirdi.

“KONYA UYAN ARTIK, AK PARTİ’YE OY VERME”

Bakan Kasapoğlu’nun sahneden ayrılmasının ardından devam eden konserde herkesi şaşırtan bir an yaşandı.

Sanatçı Taner Yüncüoğlu’nun, sözleri Abdurrahim Karakoç’a ait bir besteyi seslendirdiği anda sahneye atlayarak mikrofonu kapan bir genç, “Konya, uyan artık AK Parti’ye oy verme” diye bağırdı.

O anlarda bütün seyirciler buz keserken, sanatçı Taner Yüncüoğlu’nun şaşkın bakışları da dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINAN GENÇ SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve isminin M.O olduğu öğrenilen genç serbest bırakıldı. Gencin herhangi bir siyasi parti üyesi olmadığı ve alkollü olduğu belirtildi.

SKANDALLARLA GEÇEN BİR ORGANİZASYON

Öte yandan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda birçok skandal yaşanmıştı. Yaşanan skandallardan bazıları şu şekilde:

*Konya BŞ Belediyesi Stadı’nın zemini, açılış töreninde bozuldu. Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir’e alındı. Konyaspor, Fenerbahçe maçını da deplasmanda oynamak için TFF’ye başvurdu.

*Bazı uluslararası federasyonlar organizasyonu tanımadığı için hakemler, maç ve yarışmaları kokartsız yönetti.

*Bisiklette madalya töreninin anonsları, yeni velodromun ses sistemindeki sorun nedeniyle el megafonuyla gerçekleştirildi.

*Güreş izlemek isteyen seyirciler, salona sokulmadı. Tesis müdürünün kimseye sormadan kendi başına böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

*Ulaşım aracı yetersizliği nedeniyle sporcular otellerine dönemedi.

*Yüzme yarışlarına ev sahipliği yapan yeni havuzdaki ‘touch pad’ler sporcuların ellerinde kaldı.

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HENTBOLDA KAOS

Hentbolda maç programlarındaki değişiklikler, takım ve hakemleri mağdur etti. Kadın hentbolcularımızın Bangladeş ile oynadığı karşılaşmanın hakemleri, Konya’yı gezerken maçı kaçırdı. Türk hakemler müsabakayı yönetti.

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ATLETİZMDE ART ARDA FİYASKOLAR

Atletizmde pist yarışlarının 3 gün sonuçlarının dünya sıralaması ve rekor geçerliliği, oyunlar için inşa edilen yeni atletizm pistinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle, World Athletics delegeleri tarafından iptal edildi.

Minder, direk, kronometre, kablo gibi standart ekipmanların uluslararası yarışma standartlarına uymadığı belirlenirken, tartan pist; beton yerine kum üzerine inşa edilince çöktü.

110 engellide yarışan sporcumuz Mikdat Sevler’in takılıp düştüğü engel yüzünden altından beton yerine kum çıkan tartan pist, yapıştırıcı ile tamir edildi.

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