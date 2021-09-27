Konya’da pazar yeri yaptırılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Konya’da ihaleyle pazar yeri yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya’da Yunak Pazar Yeri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

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