Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında “drift” yapan sürücü hakkında yakalama kararı

KONYA (AA) – Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da yasağı deldi, drift yaptı' haberine konu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile sosyal paylaşım sitesinde 'Polise yakalanmadan ekmek alma bahanesi ile dışarı çıkacağını' belirten ve cadde üzerinde 'drift' atarak araç kullandığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen şüpheli D.G. isimli şahıs hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma) maddesi gereğince soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen hafta sonu sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin D.G'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamaktan 1516 lira idari ceza uygulamıştı.