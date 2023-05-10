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9 Mayıs 2023
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Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Konya’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

*Kulu- Konya’da 4,1 deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlü doğrultulu atımlı süreksiz faylar var. Muhtemelen Eskişehir Fay Zonu’na ait. Sevgiyle.

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