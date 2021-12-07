Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Konyalı çiftçi, “Şu anda ektiğimiz bir tek buğday. Traktörümüzü sattık çiftçiliği bırakmayı düşünüyoruz. Tarlaya ektik soğan bizi mahvettin Erdoğan” diye tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Yenidenrefahpartisi #Fatiherbakan #Erdoğan #Çiftçiler
Anasayfa Alaturka Online Konyalı çiftçiden Erdoğan’a: Tarlaya ektik soğan bizi mahvettin Erdoğan!