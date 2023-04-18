Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Konyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig’in 30. haftasında kozlarını paylaşacaklar. 5 haftalık mağlubiyet serisinin ardından hükmen kazandığı Hatayspor ve Gaziantep FK maçları dahil 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aleksandar Stanojevic’in ekibi 39 puanda. Yeşil Beyazlılar, evinde güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK’yı hükmen yenen, Kasımpaşa’yı 5-0’la geçen Adana Demirspor 51 puanda. Avrupa potasındaki iddiasını sürdüren Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda 3’te 3 peşinde olacak.
Ev sahibinde Ikpeazu sakatlığı, konuk takımda ise Semih sarı kart cezası nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek isimler.
Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Konyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Sarper Barış Saka’nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Adana Demirspor muhtemel 11’ler:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Endri, Pozuelo, Moreno, Muhammet
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Mert, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye