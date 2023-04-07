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7 Nisan 2023
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Konyaspor-Antalyaspor maçı (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de 28. haftanın perdesi Konya’da açılacak, Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Yeşil Beyazlılar, 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Aleksandar Stanojevic’in ekibi, taraftarı önünde 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son 4 maçından 1 galibiyet çıkarabilen, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor’a 2-0 kaybeden Kırmızı Beyazlılar, 28 puanla 13. basamakta. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, zorlu deplasmanda telafi peşinde.

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