68.6 F
Los Angeles
19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporKonyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den hakem tepkisi: Maçlarımızda istemiyoruz!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den hakem tepkisi: Maçlarımızda istemiyoruz!

Alaturka Online
Alaturka Online

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Göreve geleli yaklaşık 2 yıla yakın bir zaman olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Fatih Özgökçen, “Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi, iyi yerlere gelmesi adına hep elimizden geldiği kadar sessiz kaldık. Geçen sene neredeyse şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz mecrada Rizespor maçında olanları hatırlıyorsunuz. Ama biz yine de Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi adına elimizden geldiği kadar sessiz kalmayı yeğledik. Buradan TFF’ye sesleniyorum. Her hafta artık aşağı yukarı 1 takım açıklama yapmak zorunda kalıyor. Herkes belki kendi kuyruğuna basıldığı zaman açıklama yapıyormuş gibi görünüyor ama bu Türk futbolunun kanayan bir yarası. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Murat Sancak başkanımla da maçtan önce konuştuk. Hakemlerin ne kadar yetersiz olduğunu, kendilerini geliştirmekten aciz olduğunu kendi aramızda konuştuk. Bugün de bunu bu maçta uygulamasını bizzat gördük” dedi.

“Sessizliğimizi bozacağız”

Alttan yeni hakemlerin çıkarması gerektiğini savunan Fatih Özgökçen, “Yeni insanlar yetiştirmemiz lazım. Burada bugün bize yapılan bir haksızlık yarın başka bir takıma yapılabilir ki yapılıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ligin 1.si, 2.si, düşecekleri belli denmişti. Belki bir senaryonun artık bir parçası haline geldik. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Olmayacak şeyler oluyor. Bugün de burada bunu gördük. Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla olmayacak bir biçimde Konyaspor’un haklarını tam anlamıyla katletmiştir. Biz kesinlikle Konyaspor camiası olarak artık bunun altında kalmayacağız. Sessizliğimizi bozacağız. Bundan sonra da Sarper Barış Saka’yı da kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz. Çünkü taraflı duruma düşmüştür. Tarafsızlığından endişe duyuyoruz demiyorum, tarafsızlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla bunu tüm mecralarda arayacağımızı da buradan ilan ediyorum” diye konuştu.

KONYA (İHA) 

Alaturka Spor
Önceki haber
Elazığ’da 4,6 büyüklüğünde deprem
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,469BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States