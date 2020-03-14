Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Konya FB canlı izle

Konyaspor Fenerbahçe canlı! Konyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 26. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ersun Yanal sonrası ilk maçına geçen hafta çıkan ve Denizlispor’la 2-2 berabere kalan 40 puanlı Fenerbahçe, 6 haftalık galibiyet hasretine Konya deplasmanında nokta koymak istiyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Konuğu Fenerbahçe gibi üç puanı özleyen, ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken ve küme düşme bölgesine gerileyen 23 puanlı İttifak holding Konyaspor ise kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Ekici, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

Konyaspor’da Miya ve Anicic’in sakatlıkları devam ederken, kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.