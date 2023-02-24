Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, duran top çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Yarın akşam saat 19.00’da Fenerbahçe’ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul’a gidecek.
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, duran top çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.