Konyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11’ler)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. haftada Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden Galatasaray 34 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor’un ise oynanan 23 maçı 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile sonuçlandı. Sarı Kırmızılı ekip 25. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve 1-0 galibiyetle ligde art arda 14. galibiyetini aldı. Böylede Süper Lig’de en uzun galibiyet serisinin yeni sahibi oldu.

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Konyaspor – Galatasaray maçı ilk 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

Yedekler: Okan, Torreira, Yunus, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin, Mata, Hamza, Kazımcan

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Galatasaray, bugün saat 20:00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadelenin canlı anlatımı fanatik.com.tr’de.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının açılış mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR’da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.