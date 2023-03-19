Konyaspor – Galatasaray maçına damga vuran Ahmet Oğuz-Leo Dubois pozisyonuyla ilgili itiraf geldi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği mücadelenin 31. dakikasında konuk ekip Milot Rashica’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konyaspor 62. dakikada Soner Dikmen’in golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelede son sözü ise Oğulcan Ülgün söyledi. 25 yaşındak, oyuncu 90+3. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

SERİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig’de 10 Ekim 2022’de sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray o tarihten beri Süper Lig’de oynadığı her maçı kazandı.

Ligde üst üste 14 galibiyet alan sarı – kırmızılılar, geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesiyle Beşiktaş’a ait olan üst üste galibiyet rekorunu kırmıştı. Galatasaray’ın rekoru Konyaspor deplasmanında son buldu.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK’E TEPKİ

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya Ahmet Oğuz ile Leo Dubois arasındaki pozisyon damga vurdu.

Mücadeleye sol bek olarak başlayan Fransız yıldız, sol kanatta topla buluştuğunda Ahmet Oğuz’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük sarı kartına başvurmuş, ancak VAR Serkan Tokat kendisini pozisyonu izlemeye davet etmemişti.

Galatasaray cephesi maçın ardından Hakem Zorbay Küçük’ün yönetimine ve VAR Serkan Tokat’a karşı yoğun tepki gösterdi.

‘AYAĞIM MI KIRILMALIYDI?’

Pozisyon sırasında acı içinde yerde kalan Dubois, “Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu” diye sorarak sitemini dile getirdi. Tedavisi süren tecrübeli futbolcunun bir sonraki lig mücadelesi olan Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı doktor tetkiklerinin ardından netleşecek.

AHMET OĞUZ’DAN İLK AÇIKLAMA

Konyaspor – Galatasaray mücadelesinin ardından, pozisyonun kahramanlarından Ahmet Oğuz, yayıncı kuruluş mikrofonlarına bir açıklama yapmıştı. 30 yaşındaki oyuncu; “Galatasaraylılar ‘Kırmızı kart’ der, Fenerliler ve Beşiktaşlılar demez. Hocanın takdiri. O sarıdan yana kullandı. Ben de sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek yapılan bir şey değil. Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz.”

Top arada kaldı, ben de ayağımı uzattım. Top geçtikten sonra bastım. Hoca da söyledi, bakacağız dedi. Yani hakem! Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir dedi. bir pozisyon sonrası arkadaşımıza da sarı kartı verdi. Daha dikkatli olmamızı söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

OLAY POZİSYONLA İLGİLİ İTİRAF

Ahmet Oğuz, bu açıklamasının ardından dün akşam Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada özür diledi. Tecrübeli oyuncu, Leo Dubois ile arasında geçen pozisyon için, “Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. ‘Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz’ diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlar da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor.

Yaptığım yorum yanlışmış. Pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum. Dubois kardeşimizden de özür diliyorum. Futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın.

Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece” diye konuştu.