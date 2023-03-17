Konyaspor – Galatasaray maçında Muslera ile Sehic gerginliği!

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu ve Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konyaspor’un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası Sehic’in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesi Muslera’yı sinirlendirdi ve ortalık karıştı.

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Muslera, köşe direği noktasında sevinen Sehic’in üzerine yürüyerek rakibini ittirdi.

İttirme sonrası dengesini kaybedip tökezleyen Sehic, toparlandıktan sonra Muslera ile tartışmaya başladı.

İki kaleci arasında kısa süreli itişme yaşanırken araya giren oyunlar ortalığı sakinleştirdi.

Hakem Zorbay Küçük yaşnan bu itişme sonrası santra noktasını göstermeden önce Sehic ve Muslera’ya sarı kart gösterdi.

Bu arada maç sonunda Konyaspor ile Galatasaray kulüpleri arasında da sosyal medyada da atışmalar yaşandı. Konyaspor’un ‘Oyun Bitti’ paylaşımına Galatasaray’dan ‘Bizim oyunumuz farklı’ yanıtı geldi.