Konyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Korkunç bir görüntü, bileği dönüyor, kırılmaması mucize…

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Zorbay Küçük ve ekibinin yönettiği mücadelede maçın gidişatına etki edebilme ihtimali olan bazı pozisyonlar büyük tartışma yarattı.
DEPLASMANDA İKİNCİ YENİLGİ
Konyaspor ile oynadığı 43 lig maçının 35’ini kazanan ve sadece 4 kez rakibine yenilen Galatasaray, dün deplasmanda 5. mağlubiyetini yaşadı. Diğer 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Galatasaray, ikinci dış saha yenilgisini de Konya’da yaşadı. Cim Bom deplasmanda 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı.
KONYA’DAN HASRETE SON
İlhan Palut’un gönderilmesinin ardından ligin 20’nci haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile galibiyet yüzü göremeyen Yeşil-Beyazlılar bu şanssızlığını, Galatasaray karşısında sonlandırdı. Konyaspor, geçen hafta depremden etkilenen Hatayspor’un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılmıştı. Beşiktaş ile mağlubiyet serisine başlayan Yeşil-Beyazlılar’ın, tam 9 maçtır yüzü gülmüyor. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı dünkü Galatasaray mücadelesinde de birçok kez pozisyonlar yakalayan Konyaspor, önce 62. dakikada Soner Dikmen ile ardından da 90+3’te Oğulcan Ülgün ağları sarstı. Ayrıca bu gollerin ardından son 9 maçtır hem kazanamayan hem de 5 mücadelede gol atamayan Konya’nın kötü serisi de son buldu.
OKAN BURUK’TAN ZORBAY KÜÇÜK’E TEPKİ
Karşılaşma sonrası Konyaspor’u tebrik eden ve kendilerine yönelik özeleştirilerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük’ün bazı kararlarına ise, “İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Dubois’in ayağına basılması… Ahmet Oğuz’un Raschica’yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük’ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı” şeklinde tepki gösterdi.
BERKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray’da dünkü maç öncesi 3 isim ceza sınırındaydı; Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu… Bu oyunculardan sadece Berkan sarı kart gördü. Onun yokluğunda Torreira’nın da toparlanmasıyla ilk 11’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan dün akşam Galatasaray’da diğer sarı kart gören isimler Icardi ve Sacha Boey oldu.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Konyaspor – Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Konyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları…
1. DAKİKADA MILOT RASHICA’NIN CEZA SAHASI İÇİNDE YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Tempolu başlayan bir müsabaka oldu ki zaten maçın başında da bu penaltı beklentisi gerçekleşti. Şimdi burada Galatasaraylı oyuncu, hemen öncesinde bir müdahalede bulunuyor Konyasporlu oyuncuya ama topla oynuyor.
Seçim Demirel: Devamında da ceza alanı içerisinde yerde kalıyor. Burada Konyasporlu defans oyuncusu, ayağını rakibinin önüne koydu ve ayaklara baktığımızda yandan da rakibine bir müdahalesi var. Bundan etkilendi mi, etkilenmedi mi? Yani hücum oyuncusu bundan etkilenerek düşüyorsa tabii ki bir penaltıdan bahsedebiliriz ama ben bunun tamamen bir hakem kararı olduğunu, eğer sahadaki hakem bunu değerlendirseydi destekleneceğini düşünüyorum. VAR’a asla burada görev düşmüyor, VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değildi. Yoruma açık. Tekrar söylüyorum hakem verse desteklerdim ama onun dışında…
Deniz Çoban: Yani sonuç olarak bu pozisyonda hakem, ‘devam’ dedi. Hakem haklı mı diyorsunuz?
Seçim Demirel: Devamını da kabul edebilirim, penaltı çalsaydı da destekleyebilirdim.
Deniz Çoban: Doğru karar diyorsunuz.
Seçim Demirel: Doğru karar, evet.
Bülent Yıldırım: Seçim Hoca’nın ifade ettiği gibi bu ikili bir top kapma mücadelesi. Başında Rashica, topu daha çabuk davranarak çalıyor. Daha sonra da Calvo, topa doğru müdahale edip topu da kazanıyor. Ancak bu ikili mücadeleye mikrocerrahi açıdan baktığımızda gerçekten… Buradan gidelim. Rashica’nın dizinin bir diz darbesiyle sola doğru ivmelendiğini göreceğiz. Ayağın da yandan yere gelirken… Küçük bir darbe var. Bunu hakem, penaltı diye takdir etse asla itiraz etmem. Ancak her iki oyuncunun son 10 saniyelik futbol içerisindeki mücadelesinde devam etmesi kararına da destek olurum. Bu, bir hakem yorumudur. Hakem, böyle yorumlamıştır. Tertemiz mi? Hayır. Şarj var mı? Evet. Penaltı için yeterli mi? Tamamen hakem yorumu. Dolayısıyla Video Hakem için de müdahil olunabilecek bir şey değil. Ben, hakemin kararını destekliyorum ve devam kararı doğru diyorum.
Deniz Çoban: Ben, bu açıyı gördüğüm zaman bu pozisyona ‘penaltı’ dedim. Çünkü şu harekette kırmızılı oyuncu, topa ayağını uzatmaya çalışırken beyazlı oyuncu araya girip sanki böyle bir çelmeleyerek ayağını sola doğru götürüyor ve oyuncunun dengesini bozarak düşürüyor. Ancak devam etsin ve diğer açılar gelsin. Diğer açılar, bu açının yanıltıyor olabileceğini düşündürüyor.
Deniz Çoban: Şurada da öyle bir hamle yok gibi gözüküyor. Bunun bir sonraki açısı da var. O açıda da ona benzer bir görüntüyü göremiyoruz.
Deniz Çoban: Evet, Bülent Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi bir şarj var. Burada oyuncu kapatmış ama biz neye bakıyoruz? Bu müdahale, oyuncunun bir sonraki hamlesini yapmasını etkiliyor mu, hareketlerini kısıtlıyor mu yoksa kırmızılı oyuncu kendini kolay yere bırakıyor mu? Bu tamamen sana göre, bana göre bir durum. Ben, buna baktığım zaman hakem, burada etkilemediğini takdir etmiş o zaman ben de hakemin kararına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Buna ‘penaltı’ diyen de çıkacaktır. Bence değil. Oyuncu kendini kolay yere bıraktı. Hakemle aynı düşünüyorum. Hakem takdirinin geçerli olacağı bir pozisyon olduğu fikrindeyim.
Bülent Yıldırım: Şu açıdan hakemin çok sağlıklı görmediğini tespit ediyoruz.
Deniz Çoban: Evet, önü kapanmış.
Bülent Yıldırım: Atağın yönüne doğru koşup kendisini kapatıyor. Bu da ona ders olsun. Daha sabit kalıp ilk açıdan, daha doğru açıdan kendisine en uygun konumlamayı bulması gerekir.
10. DAKİKADA MAHİR EMRELİ’NİN CEZA SAHASI İÇİNDE BİR ELLE OYNAMASI VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Pozisyona özel oyuncu doğal konumdayken ve eli kısıkken defanstan topu uzaklaştırmaya çalışan Ahmet Oğuz’un vurduğu top, yakın mesafede kapalı, doğal konumdaki kola geliyor. Bu, bir çarpma. Devam kararı, %100 doğru fikrindeyim.
Seçim Demirel: Evet, aynı fikirdeyim. Kol kapalı. Defans oyuncusu topu uzaklaştırmak istiyor ve top, kapalı olan kola geliyor. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Evet, akılda kalmasın diye aldığımız bir pozisyon. Benim açımdan da burada penaltıyı gerektirecek bir ele temas yok. Kendi arkadaşından geliyor, eli vücuduna kapalı. Devam kararı doğru.
15. DAKİKADA MAHİR EMRELİ’NİN KEREM AKTÜRKOĞLU’NA FAULÜNDE SARI KART KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Doğru bir sarı kart. Burada kontrolsüz bir hareket var. Rakibine doğru kayarak geliyor ve kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor. Doğru bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Çok doğru olduğunu görüyoruz. Kerem, topa vurduktan sonra gecikmiş ayağına yapılan etkili bir darbe var. Bu, gecikmiş bir fauldür. Kontrolsüz faulden verilen sarı kart doğru.
15. DAKİKADA KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN YERDE KALDIĞI POZİSYON ÖNCESİNDE AHMET OĞUZ’UN LEO DUBOIS’YA MÜDAHALESİNE İLİŞKİN GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon, çok saklı alanda olmuş. Hakemin açıları anlamında sıkıntılı bir pozisyon. Üst üste bu atağın devam etmiş olması da onun konsantrasyonunu zayıflatmış olabilir. Yalnız burada dördüncü hakem kardeşimiz Cihan Aydın, dönmüş ve nereye bakıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum ben. Şu anda bunu görecek en iyi kişi o. Şimdi müsabakanın dördüncü hakemi burada.
Bülent Yıldırım: Orada değil de burada olması beklenirdi. O alanda olsaydı bunu görürdü.
Bülent Yıldırım: Şimdi kardeşimiz, burada kalmış. Çok yakında olmasına rağmen süzemiyor sanırım.
Bülent Yıldırım: Burada konu şu; Dubois topla oynadı mı? Oynadı. Ahmet Oğuz’un bu topa fair bir müdahalede bulunma şansı kaldı mı? Hayır. Peki, Ahmet Oğuz gergin bir şekilde tabanıyla nereye geliyor bir görelim.
Bülent Yıldırım: Bu savruk darbe nereye geliyor?
Bülent Yıldırım: Korkunç bir görüntü var burada. Şurada bileğin döndüğünü de maalesef görüyoruz.
Bülent Yıldırım: Nasıl geldiğine bir bakalım ki iyi niyet var mı görelim. Aklımızda bir şey kalmasın. Burada topa vurulduktan sonra asla bir iyi niyet yok. Bileğin döndüğünü görüyorum. Belki bu açıyı Video Hakem kaçırmış olabilir. Saklı alanda yine gözden kaçan ciddi faullü bir oyun olduğu fikrindeyim. Özellikle bu Video Hakem kardeşimiz, Fatih Karagümrük – Galatasaray maçında zeminden gelen, etkisi ve şiddeti olmayan ayak müdahalesinde OFR davetiyle Adnan’a bir kırmızı kart çıkartmıştı. Şimdi lütfen alsın o mu daha sert, bu mu daha sert değerlendirsin. Ayağının neresiyle nereye? Hız, şiddet, yoğunluk her şey var. Bilek esniyor. Bu, oyuncu sağlığı için ciddi faullü oyundur. Bu pozisyondan dolayı OFR ve kırmızı kart gerekirdi fikrindeyim.
Deniz Çoban: Bir kırmızı kartın atlandığını, Video Yardımcı Hakem’in de müdahale etmesi gerekirken etmediğini düşünüyorsunuz.
Bülent Yıldırım: Bana göre mutlak.
Seçim Demirel: Pozisyonun oluş yeri itibariyle hakemin kaçırması normal ama dördüncü hakem, çok yakın. O da belki de çok yakın olduğu için kaçırdı. Açısı biraz daha genişlemiş olsaydı, geniş bir açıdan baksaydı değerlendirebilirdi belki.
Deniz Çoban: Şu gördüğümüz dördüncü hakem mi?
Seçim Demirel: Evet, dördüncü hakem. Aslında çok yakın, bence pozisyonun çok içinde. O yüzden algılayamıyor.
Bülent Yıldırım: Hocam, şu dördüncü hakem kardeşimiz. Göğsünde federasyon amblemini görüyorsunuz.
Seçim Demirel: Evet, evet dördüncü hakem.
Deniz Çoban: Ben zannettim o Konyaspor kulübesinden Konyaspor’un hocası.
Bülent Yıldırım: Hayır, hayır Cihan Aydın.
Deniz Çoban: Konyaspor’un hocası da oradaymış şimdi o da geldi. Konyaspor’un hocası değil mi?
Bülent Yıldırım: Evet.
Seçim Demirel: Galatasaraylı oyuncu topla oynadıktan sonra rakibinin yaptığı müdahalede hız var, şiddet var, yaralayıcılık var, yoğunluk var, her şey var ve ayağın şekli değişiyor zaten.
Deniz Çoban: Evet, bu da ayağın şeklinin değişmesi önemli bir kriter.
Bülent Yıldırım: Kırılmaması büyük şans olmuş.
Seçim Demirel: Çok açık, net bir kırmızı kart ve mutlaka bir VAR müdahalesi gerekiyordu. Çünkü sunabileceği bir kanıt var.
Deniz Çoban: Sizinle aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Farklı bir şey düşünmem mümkün değil bu pozisyonla ilgili.
Deniz Çoban: Zorbay Küçük… Yani biz, bu programda hakemi eleştirecek ya da hakemi takdir edecek hangi pozisyonlar varsa alıp enine boyuna konuşuyoruz. Zorbay Küçük, iki hafta önce Alanyaspor – Başakşehir maçının hakemiydi. Biz burada Zorbay ile ilgili çok iyi şeyler söylemedik ve en ağır eleştirdiğimiz konu da maçın sonlarına doğru Alanyaspor kalecisinin lehine bir faul çaldı ve hemen arkasından da top gitti gol oldu. Faul ile falan alakası yoktu. Çok önemli bir hataydı ve Başakşehir’in beraberlik golü heba oldu o hatayla. Yani bir hakem, geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta çok önemli bir yanlışa imza attı. Onun dışında da Deniz Türüç’e yapılan bir pozisyonda penaltı vermediğini söylemiştik, göstermediği sarı kartları söylemiştik. Öyle başarısız olan bir hakem… Demek ki gözlemcisi başarılı bulmuş. Genelde başarılı buluyorlar. Yani orada benim performansım Konyaspor – Galatasaray maçını yönetecek seviyede değil sinyallerini vermiş. Siz, oradan alıp Konyaspor – Galatasaray maçına koyduğunuzda ki ben öncesinde yazdığım yazıda da ‘büyük risk’ dedim. Zorbay Küçük, oradaki performansıyla hak etmedi.
Deniz Çoban: Video masasında da Serkan Tokat var. Geçen hafta Başakşehir – Beşiktaş maçının da Video Yardımcı Hakemi’ydi. Orada Januzaj, Gedson’a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmüştü. Ben dedim VAR müdahalesi hatalı, siz dediniz doğru. Değişik görüşler vardı o pozisyonla ilgili. Fakat bir gerçek var. Serkan Tokat, VAR müdahalesinde bulunurken o pozisyona haklıysa o zaman Mete Kalkavan haksızdı ve açık gördüğü bir kırmızı kartı kaçırmıştı. Mete Kalkavan’ın kırık not alması ve bu hafta maç almaması gerekiyordu. Mete Kalkavan, Alanyaspor – Fenerbahçe maçında… O zaman Mete Kalkavan haklıysa oyunu devam ettirip kart göstermemekle VAR müdahalesini yapan Serkan Tokat haksızdı ve o zaman bu maçta Video Yardımcı Hakem olmaması gerekiyordu. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bu hafta ya Serkan Tokat bekliyor olmalıydı ya da Mete Kalkavan… İkisinin de maçı var bu hafta.
Deniz Çoban: Şu kadar açık, bariz, tartışmasız bir kırmızı kart da gözden kaçıyor. Maçın henüz 14. dakikası ve maçın gidişatı değişiyor.
Bülent Yıldırım: Zaten Video Hakem’in varlığının sebebi gözden kaçan durumları yakalamak ve bir de maçın gidişatını etkileyen bir durumu çözmek. Burada çözememiş maalesef.
Seçim Demirel: Geçen haftaki pozisyona müdahale eden bir VAR hakeminin şurada müdahale etmemesi çok ilginç değil mi?
33. DAKİKADA AHMET OĞUZ’UN MILOT RASHICA’YA MÜDAHALESİNDE KARTA GEREK VAR MI?
Bülent Yıldırım: Konyaspor defansına baktığımızda burada 3 tane oyuncu yerleşik. Umut vadeden atak yok.
Bülent Yıldırım: İkincisi, zaten müdahale şansı olan 2 tane yakında oyuncu var. Dolayısıyla buradan bir umut vadeden atak çıkmaz.
Bülent Yıldırım: Bakıyorum ayaktan şarj, yukarıdan kulağa sürtüyor, bedene devam ediyor. Çok küçük bir temas. Umut vadeden atak yok. Kontrolsüz faul yok. Benim düşüncem ikinci sarı kart olmaz, sadece faul kararı doğru.
Seçim Demirel: Bülent Hocam’ın dediği gibi umut vadeden bir atak yok. Kafaya gelen el de daha çok yer almak için uğraşırken aslında kazara gelen bir el. Sadece bir faul yeterli. İkinci sarı olmaz.
Deniz Çoban: El teması var ama rakibe bir etkinliği yok. Her şeyden önce ikinci sarı kart; çok net, tartışasız olmalı. Hakemin sadece faul kararının doğru olduğu fikrindeyim.
46. DAKİKADA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KALKAN OFSAYT BAYRAĞI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Yardımcı hakemin bugün kaldırdığı bayrakları, maç izlerken de çok konuştuk.
Bülent Yıldırım: Furkan Ürün, iki numaralı yardımcı hakem.
Seçim Demirel: Furkan Ürün, benim memleketim Adana’dan. Aynı şehirdeyiz, aynı şehirde yaşıyoruz. Tanıyorum da ama bugün konsantre olmakta biraz zorluk çekti. Zor kararlar da verdi, gol iptalleri de yaptı ama burada kalkan bayrak, kesinlikle hatalı bir bayrak. Ofsayt kamerasında zaten çok net bir şekilde ofsayt olmadığını görüyoruz. Topa vurulduğu anda oyuncunun çok geride olduğunu görüyoruz.
Bülent Yıldırım: Yanlış yerde duruyor. Hemen onu belirtelim.
Seçim Demirel: Önde kalmış.
Bülent Yıldırım: Bakın, durduğu yer burası. Yanlış yerde kaldığı için yanlış yorum yapıyor. Üstelik atak, bir defansif atağa dönüşmüş olmasına rağmen o bayrağı kaldırıyor. Yani yanlış olmuş.
Deniz Çoban: Bu seviyede kabul edilebilir bir bayrak olmaz diye düşünüyorum.
FERNANDO MUSLERA İLE IBRAHIM SEHIC ARASINDA YAŞANANLARA TRİO YORUMU
Deniz Çoban: Konyaspor’un ikinci golü sonrası kaleci Sehic, gol sevinci için buraya geliyor. Sehic’in bu hareketleri yaptığı tarafta misafir takım tribünü var. Yani Konyaspor’un kalecisi, şu hareketi misafir takım seyircisine yapıyor.
Deniz Çoban: Sonra Muslera gelip oraya müdahale ediyor ve olaylar yaşanıyor. Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi bu pozisyondan sonra. Yeterli mi, daha fazlası olur mu?
Bülent Yıldırım: Bunlar gerçekten de sahalarımıza yakışmayan, gereksiz şeyler. Ancak teknik olarak bunu yaşandığı için izleyenlerimize sosyal sorumlulukla vermek zorundayız. Kusura bakmasınlar. Birincisi, Sehic’in yaptığı sportmenliğe aykırı bir tavır. Kendi seyircinizle golü kutlayabilirsiniz. Rakip tribüne gidip bunu yaptığınız zaman bu zaten sarı kartı gerektirir. Bunu gören Muslera da kaleden ayrılıp bu duruma itiraz ediyor. O da gidiyor ve orada mücadeleye giriyor. Muslera’nın sarı kartı da çok doğru. O karmaşada bir de arada kaçan bir şey var.
Bülent Yıldırım: Muric, Muslera’ya temaslı bir ihlalde bulunuyor. Burada Muric’e de bir sarı kart çıksaydı daha doğru olurdu fikrindeyim. Tartışmayı bayağı bir arttırıyor. Kırmızı kartı gerektiren bir şey olmamış. Böyle atlatılmış. Geçmiş olsun diyelim.
Seçim Demirel: Dediği gibi hocamın Konyasporlu oyuncunun da Muslera’yı ittiği için sarı kart görmesi gerekiyordu.
Seçim Demirel: Konyaspor’un kalecisinin de yaptığı gerçekten sportmenlik dışı bir hareket. Hiç yakışmadı. Hatta Galatasaray taraftarına doğru Galatasaraylı bir oyuncunun gol sevincini yapıyor. Doğru olmadı. Sahada böyle şeyler görmek istemiyoruz.
Deniz Çoban: Burada Muslera, gelip vurmuyor Konyaspor kalecisine. Vurduğu yönünde görüşler var ama itiyor. Hakemi şunda eleştiriyorum ben. Zorbay, zaten süreci takip ediyor. Korner bayrağını tekmeleyen oyuncuya kartını gösterdi, Muslera’ya gösterdi ve orada sizin de dediğiniz gibi Konyasporlu bir oyuncunun da Muslera’yı ittiği için sarı kart görmesi gerekirdi ama biz yayını izlerken şeyi anlayamadık. Konyaspor kalecisine sarı kart gösterdi ama geriden böyle bir sarı kartı gösterdi oraya. Önünde bir oyuncu grubu var, en arkasında Sehic var. Biz onu Sehic’e gösterdiğini maç bittikten sonra bu gerginliği görünce anladık.
Bülent Yıldırım: Oyunla ilgili bir duraksama olduğu için ben kuvvetle muhtemel Video Hakem tarafından da bir kontrol aldığını düşünüyorum. Çünkü bu süreçte kırmızı kartlık bir şey olabilirdi. Mutlaka kontrol edilmiştir.