Konyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Korkunç bir görüntü, bileği dönüyor, kırılmaması mucize…

Seçim Demirel: Devamında da ceza alanı içerisinde yerde kalıyor. Burada Konyasporlu defans oyuncusu, ayağını rakibinin önüne koydu ve ayaklara baktığımızda yandan da rakibine bir müdahalesi var. Bundan etkilendi mi, etkilenmedi mi? Yani hücum oyuncusu bundan etkilenerek düşüyorsa tabii ki bir penaltıdan bahsedebiliriz ama ben bunun tamamen bir hakem kararı olduğunu, eğer sahadaki hakem bunu değerlendirseydi destekleneceğini düşünüyorum. VAR’a asla burada görev düşmüyor, VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değildi. Yoruma açık. Tekrar söylüyorum hakem verse desteklerdim ama onun dışında…

Deniz Çoban: Yani sonuç olarak bu pozisyonda hakem, ‘devam’ dedi. Hakem haklı mı diyorsunuz?

Seçim Demirel: Devamını da kabul edebilirim, penaltı çalsaydı da destekleyebilirdim.

Deniz Çoban: Doğru karar diyorsunuz.

Seçim Demirel: Doğru karar, evet.