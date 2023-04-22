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22 Nisan 2023
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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular Kasımpaşa maçının taktik çalışmasını yaparak idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip öğle saatlerinde uçakla İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Konya temsilcisi konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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