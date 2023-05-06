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6 Mayıs 2023
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Konyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Konyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Kasımpaşa ve Trabzonspor galibiyetleriyle moral depolayan Yeşil Beyazlılar, 45 puanla 7. sırada. Aleksandar Stanojevic’in ekibi evinde 3’te 3 peşinde olacak. 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından hükmen Gaziantep FK’yı yenen Kayserispor, 48 puanla 6. basamakta. Çağdaş Atan’lı Sarı Kırmızılılar, zorlu deplasmanda yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Konyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Kayserispor muhtemel 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Oğulcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf

Kayserispor: Cenk, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah, Emrah, Kemen, Mensah, Mane, Thiam

 

 

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