Konyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Konyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Kasımpaşa ve Trabzonspor galibiyetleriyle moral depolayan Yeşil Beyazlılar, 45 puanla 7. sırada. Aleksandar Stanojevic’in ekibi evinde 3’te 3 peşinde olacak. 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından hükmen Gaziantep FK’yı yenen Kayserispor, 48 puanla 6. basamakta. Çağdaş Atan’lı Sarı Kırmızılılar, zorlu deplasmanda yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Konyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Kayserispor muhtemel 11’ler:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Oğulcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf
Kayserispor: Cenk, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah, Emrah, Kemen, Mensah, Mane, Thiam